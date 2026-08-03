Kawa, Kubka i Falkowska w 2. rundzie turnieju w Warszawie

Kawa wygrała z Czeszką Lindą Fruhvirtovą 4:6, 6:4, 7:6 (7-5), Kubka pokonała Serbkę Teodorę Kostović 7:6 (7-3), 2:6, 6:1, a Falkowska okazała się lepsza od Paszun 6:0, 6:2.

We wtorek na kortach przy Myśliwieckiej Weronika Ewald zagra z Litwinką Justine Mikulskyte, Linda Klimovicova z Bułgarką Elizarą Janewą, Zuzanna Pawlikowska z kolejną Bułgarką Lią Karatanczewą, a Marcelina Podlińska z Czeszką Vendulą Valdmannovą. Polki wystąpią także w deblu.

Wyniki meczów 1. rundy z udziałem Polek:

Aliona Falej - Urszula Radwańska 6:3, 6:2

Weronika Falkowska - Amelia Paszun - 6:0, 6:2

Katarzyna Kawa (5) - Linda Fruhvirtova (Czechy) 4:6, 6:4, 7:6 (7-5)

Martyna Kubka - Teodora Kostović (Serbia, 8) 7:6 (7-3), 2:6, 6:1

PAP