Kiedy mecz Maja Chwalińska - Talia Gibson? O której godzinie? WTA w Toronto
Maja Chwalińska - Talia Gibson to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Kiedy mecz Chwalińska - Gibson? O której godzinie? Kiedy zagra Chwalińska w Toronto?
Maja Chwalińska wraca do rywalizacji. Polka ostatni raz grała na Wimbledonie, gdzie w meczu pierwszej rundy doznała kontuzji i odpadła po porażce z Tajką Mananchayą Sawangkaew.
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Finalistka tegorocznej edycji Roland Garros przez problemy zdrowotne musiała pauzować. Opuściła turnieje w Hamburgu i Jassach.
Teraz Chwalińska ponownie wyjdzie na kort. Jej pierwszym występem po przerwie będzie impreza rangi WTA 1000 w Toronto.
Polka pierwszy raz w karierze została rozstawiona w tak dużych zawodach. Przy jej numerze widnieje numer 18. Dzięki temu też miała wolny los w pierwszej fazie.
Przeciwniczka Chwalińskiej w drugiej rundzie to Talia Gibson. Australijka awansowała po kreczu Włoszki Elisabetty Cocciaretto przy stanie 6:2, 3:2.
Będzie to premierowa bezpośrednia potyczka między Chwalińską a Gibson.
Kiedy mecz Maja Chwalińska - Talia Gibson? O której godzinie? WTA w Toronto
Spotkanie Maja Chwalińska - Talia Gibson w drugiej rundzie turnieju WTA w Toronto zostało zaplanowane na wtorek 4 sierpnia. Dokładna godzina rozpoczęcia meczu nie jest jeszcze znana.Przejdź na Polsatsport.pl