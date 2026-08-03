Maja Chwalińska wraca do rywalizacji. Polka ostatni raz grała na Wimbledonie, gdzie w meczu pierwszej rundy doznała kontuzji i odpadła po porażce z Tajką Mananchayą Sawangkaew.

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Finalistka tegorocznej edycji Roland Garros przez problemy zdrowotne musiała pauzować. Opuściła turnieje w Hamburgu i Jassach.

Teraz Chwalińska ponownie wyjdzie na kort. Jej pierwszym występem po przerwie będzie impreza rangi WTA 1000 w Toronto.

Polka pierwszy raz w karierze została rozstawiona w tak dużych zawodach. Przy jej numerze widnieje numer 18. Dzięki temu też miała wolny los w pierwszej fazie.

Przeciwniczka Chwalińskiej w drugiej rundzie to Talia Gibson. Australijka awansowała po kreczu Włoszki Elisabetty Cocciaretto przy stanie 6:2, 3:2.

Będzie to premierowa bezpośrednia potyczka między Chwalińską a Gibson.

Kiedy mecz Maja Chwalińska - Talia Gibson? O której godzinie? WTA w Toronto

Spotkanie Maja Chwalińska - Talia Gibson w drugiej rundzie turnieju WTA w Toronto zostało zaplanowane na wtorek 4 sierpnia. Dokładna godzina rozpoczęcia meczu nie jest jeszcze znana.

Polsat Sport