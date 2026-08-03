Kto trafił, a kto przestrzelił jak Hanes? Sprawdzamy "Diabelskie" typowania przed VNL!
Pół nocy zastanawiałem się, kiedy sportowiec bardziej docenia wygraną. Czy po takim laniu, jakie sprawiliśmy rywalom rok temu, czy teraz po cierpieniach i męczarniach? Część z Was zapewne skłoni się do drugiej wersji, ale znajdą się też tacy, którzy postawią na uczucie dominacji i niszczenia przeciwników. Jedno i drugie cudowne smakuje świetnie.
Ja tego drugiego znam trochę mniej w roli zawodnika i trenera, więc pewnie tego poczucia mocy chciałbym doświadczyć, ale już raczej nie będzie mi to dane. Istotniejsze jest w sporcie to, że każda historia jest inna. Możemy wstawić tych samych aktorów na tę samą scenę, każemy im grać niby to samo przedstawienie, ale z każdym razem wyjdzie inne.
Do podsumowania finałów VNL jeszcze na koniec przejdę, ale na początek sprawdzimy typowania naszych ekspertów zanim rozgrywki się rozpoczęły. Jak odpowiadali na moje pytania, ile trafili, a ile razy przestrzelili, jak Hanes meczową?
Sprawdź odpowiedzi na kolejnych stronach.