Kto trafił, a kto przestrzelił jak Hanes? Sprawdzamy "Diabelskie" typowania przed VNL!

Ja tego drugiego znam trochę mniej w roli zawodnika i trenera, więc pewnie tego poczucia mocy chciałbym doświadczyć, ale już raczej nie będzie mi to dane. Istotniejsze jest w sporcie to, że każda historia jest inna. Możemy wstawić tych samych aktorów na tę samą scenę, każemy im grać niby to samo przedstawienie, ale z każdym razem wyjdzie inne.



Do podsumowania finałów VNL jeszcze na koniec przejdę, ale na początek sprawdzimy typowania naszych ekspertów zanim rozgrywki się rozpoczęły. Jak odpowiadali na moje pytania, ile trafili, a ile razy przestrzelili, jak Hanes meczową?

Sprawdź odpowiedzi na kolejnych stronach.

