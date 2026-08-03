Kto trafił, a kto przestrzelił jak Hanes? Sprawdzamy "Diabelskie" typowania przed VNL!

Jakub BednarukSiatkówka

Pół nocy zastanawiałem się, kiedy sportowiec bardziej docenia wygraną. Czy po takim laniu, jakie sprawiliśmy rywalom rok temu, czy teraz po cierpieniach i męczarniach? Część z Was zapewne skłoni się do drugiej wersji, ale znajdą się też tacy, którzy postawią na uczucie dominacji i niszczenia przeciwników. Jedno i drugie cudowne smakuje świetnie.

Siedmiu siatkarzy w białych koszulkach z czerwonymi elementami i czerwonych spodenkach, świętuje wygraną, przytulając się na tle rozmytego tłumu i jupiterów.
fot. Volleyball World
Siatkarze reprezentacji Polski świętują po finale Ligi Narodów.

Ja tego drugiego znam trochę mniej w roli zawodnika i trenera, więc pewnie tego poczucia mocy chciałbym doświadczyć, ale już raczej nie będzie mi to dane. Istotniejsze jest w sporcie to, że każda historia jest inna. Możemy wstawić tych samych aktorów na tę samą scenę, każemy im grać niby to samo przedstawienie, ale z każdym razem wyjdzie inne. 


Do podsumowania finałów VNL jeszcze na koniec przejdę, ale na początek sprawdzimy typowania naszych ekspertów zanim rozgrywki się rozpoczęły. Jak odpowiadali na moje pytania, ile trafili, a ile razy przestrzelili, jak Hanes meczową?

 

Sprawdź odpowiedzi na kolejnych stronach.

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Komenda i Tomasz Fornal: Trudne mecze zawsze budują charakter
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 