Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2026 zostaną rozegrane między 21 sierpnia i 6 września. Gospodarzami turnieju będą Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan. O medale czempionatu Starego Kontynentu powalczą 24 reprezentacje.

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Drużyny z grupy A będą rywalizowały w Stambule, z grupy B - w Brnie, z grupy C - w Baku, a reprezentacje z grupy D gościć będzie Goteborg. Spotkania 1/8 finału i ćwierćfinały odbędą się w Stambule i Brnie. Miejscem rywalizacji w decydującej fazie turnieju (półfinały i finał) będzie Stambuł.

Kto zagra w Mistrzostwach Europy siatkarek 2026? Wszystkie drużyny w galerii zdjęć:

24 reprezentacje! Kto zagra w mistrzostwach Europy siatkarek? Zobacz galerię

RM, Polsat Sport