Magdalena Fręch - Jessica Pegula. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Tenis

Magdalena Fręch - Jessica Pegula to mecz drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Kiedy jest mecz Fręch - Pegula? O której godzinie?

Tenisistka Magdalena Fręch podczas meczu, wykonująca uderzenie z woleja na niebieskim korcie.
Magdalena Fręch

Polka zaczęła turniej od pierwszej rundy. Jej spotkanie z francuską kwalifikantką Leolią Jeanjean trwał ponad dwie godziny, a o zwycięstwie przesądziła słaba skuteczność serwisu rywalki, która przegrała aż siedem gemów przy własnym podaniu. Fręch wygrała 7:5, 6:3.

 

W 2. rundzie Fręch zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Jessicą Pegulą, która w minionym tygodniu wyeliminowała ją w Waszyngtonie na etapie 1/8 finału. Trzecia obecnie w klasyfikacji tenisistek Amerykanka w finale turnieju w Waszyngtonie przegrała z Alexandrą Ealą z Filipin 6:4, 4:6, 0:6.

 

Pegula miała w pierwszej rundzie "wolny los".

Magdalena Fręch - Jessica Pegula. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Fręch - Pegula? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze oficjalnego terminu mecz Polki. Kiedy będzie pewne, o której godzinie gra Fręch z Pegulą, to informacja pojawi się w tekście.

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WTA Toronto: Fręch - Jessica Pegula! Polka wygra?
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