Polka zaczęła turniej od pierwszej rundy. Jej spotkanie z francuską kwalifikantką Leolią Jeanjean trwał ponad dwie godziny, a o zwycięstwie przesądziła słaba skuteczność serwisu rywalki, która przegrała aż siedem gemów przy własnym podaniu. Fręch wygrała 7:5, 6:3.

W 2. rundzie Fręch zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Jessicą Pegulą, która w minionym tygodniu wyeliminowała ją w Waszyngtonie na etapie 1/8 finału. Trzecia obecnie w klasyfikacji tenisistek Amerykanka w finale turnieju w Waszyngtonie przegrała z Alexandrą Ealą z Filipin 6:4, 4:6, 0:6.

Pegula miała w pierwszej rundzie "wolny los".

Magdalena Fręch - Jessica Pegula. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Fręch - Pegula? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze oficjalnego terminu mecz Polki. Kiedy będzie pewne, o której godzinie gra Fręch z Pegulą, to informacja pojawi się w tekście.