Magiera: Piąty rok Grbicia, dziewiąty medal, trzecie złoto VNL

I tak naprawdę jedyna rzecz, z którą mam problem po tym meczu, dotyczy nie gry i przebiegu finału, tylko wypowiedzi "Semena", bo nie wiem, czy nie powinienem napisać czasem "Polska gurom", tak jak zrobił to celowo swego czasu pomysłodawca tego hasła Mariusz Pudzianowski.

ZOBACZ TAKŻE: Tak polscy siatkarze świętują triumf w Lidze Narodów 2026. Co za zdjęcia!

Mecz może nie był najpiękniejszym widowiskiem, na pewno nie tak pięknym jak starcie Amerykanów z Japończykami w półfinale, ale umówmy się, kiedy stawka jest najwyższa i gra się o zwycięstwo, to wartości artystyczne schodzą na drugi czy nawet trzeci plan.



Tak, zgadzam się z opinią, że Japonia grała najładniejszą siatkówkę dla oka w całym tegorocznym cyklu. W fazie interkontynentalnej Japończycy wygrali wszystkie spotkania, odnieśli dwanaście zwycięstw, czym zapisali się w historii rozgrywek jako pierwsza drużyna, która dokonała tej sztuki. Japonia przegrała dopiero 14. mecz w rozgrywkach z USA we wspomnianym półfinale, przegrała też mecz o brąz ze Słowenią. Japonia momentami zachwycała, grała pięknie, ale ostatecznie zajęła czwarte miejsce w tegorocznym cyklu VNL.



Jak grali Polacy? Różnie. I to bardzo. Indywidualnie na pewno nie utrzymywali równego poziomu. Tomasz Fornal, który miał słabszy mecz z Ukrainą, ostatecznie wybrany został MVP finałowego meczu. Wilfredo Leon, który błyszczał w starciu ze Słowenią, został w finale zmieniony przez Kamila Semeniuka. Wrócił jeszcze do gry, ale nie na swoją nominalną pozycję, tylko na atak w miejsce mającego słabszy fragment, a dotąd genialnie grającego, Bartłomieja Bołądzia.

Na tym w zasadzie taką, nazwijmy to, kibicowską ocenę można skończyć, bo kiedy wygrywa się finał, to co tu w sumie oceniać. Można co najwyżej albo przyczepić się do jakichś nic nie znaczących już historii, albo wykrzyczeć to, co wykrzyczał wspomniany na wstępie Kamil Semeniuk i uśmiechnąć się, że nośne hasło wypromowane swego czasu przez naszego siłacza idealnie obrazuje… siłę prawdziwych siatkarskich fighterów. A takie zwycięstwa jak to z USA smakują wyjątkowo, bo trzeba je było sobie wyszarpać na boisku i to nasi siatkarze zrobili razem jako drużyna.



Od początku pracy Nikoli Grbicia z kadrą w każdej imprezie meldujemy się w fazie finałowej i z każdej przywozimy medal. Ten wywalczony w Ningbo jest już dziewiątym w pięcioletniej pracy szkoleniowca. Rok 2022 to brąz VNL i srebro mistrzostw świata, rok 2023 to złoto VNL i złoto mistrzostw Europy oraz wygranie turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, rok 2024 to brąz VNL i srebro na igrzyskach, rok 2025 to złoto VNL i brąz na mistrzostwach świata. Rok 2026 rozpoczynamy od złota VNL i obrony tytułu sprzed roku. Przed nami mistrzostwa Europy, gdzie celować będziemy w złoto, bo inaczej nawet nie wypada. Z prostej przyczyny, mianowicie dzisiaj po wielu latach systemowej pracy jesteśmy w sytuacji, kiedy srebro olimpijskie i brąz mistrzostw świata wywołują skrajne emocje wśród kibiców i ekspertów, od radości i wielkiego uznania, po uczucie niedosytu czy wręcz porażki.