Maja Chwalińska poznała rywalkę w WTA w Toronto! Krecz w pierwszej rundzie

W piątek 31 lipca odbyło się losowanie prestiżowego WTA w Toronto. Świątek i Chwalińska mają w pierwszym meczu tzw. wolny los. Oznacza to, że zmagania rozpoczną od drugiej rundy. W niej Raszynianka zagra z Sarą Bejlek, a Dąbrowianka miała zmierzyć się ze zwyciężczynią pojedynku Talia Gibson - Elisabetta Cocciaretto.

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W poniedziałkowe popołudnie stało się jasne, że rywalką Chwalińskiej będzie Australijka. 22-letnia tenisistka awansowała do drugiej rundy po kreczu doświadczonej rywalki przy stanie 6:2, 3:2 dla Gibson. Powodem poddania meczu przez Włoszkę prawdopodobnie były problemy z kolanem.

Przed rokiem w Toronto najlepsza okazała się Victoria Mboko. Kanadyjska tenisistka w walce o tytuł okazała się lepsza od Naomi Osaki (2:6, 6:4, 6:1).

WTA w Toronto potrwa do 13 sierpnia.

KP, Polsat Sport