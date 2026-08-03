Maja Gawenda piąta w finale ME U23. Polacy tuż za czołówką w mikście
Pierwszy dzień rywalizacji podczas mistrzostw Europy U23 we Wrocławiu przyniósł reprezentacji Polski pierwszy finał oraz kilka obiecujących występów.
Najlepiej zaprezentowała się Maja Gawenda (SPOŁEM Łódź), która awansowała do finału konkurencji 10 m karabin pneumatyczny kobiet. W emocjonującej walce o medale Polka zajęła 5. miejsce, uzyskując 186,8 pkt. Złoty medal wywalczyła reprezentantka Serbii Andjelija Stefanović, triumfując z wynikiem 252,6 pkt.
Blisko awansu do strefy medalowej byli także polscy zawodnicy w konkurencji 10 m pistolet pneumatyczny mix. W kwalifikacjach duet Małgorzata Dąbrowska (ŚLĄSK Wrocław) i Wiktor Kopiwoda (GROT Płock) uplasował się na 5. miejscu, natomiast para Weronika Krajewska (PETRADA Kraków) i Ivan Raktiski (KALIBER Białystok) zakończyła zmagania na 6. pozycji.
Mniej szczęścia mieli tego dnia karabiniarze. W kwalifikacjach konkurencji 10 m karabin pneumatyczny mężczyzn najwyżej sklasyfikowany z Polaków, Michał Chojnowski (KALIBER Białystok), zajął 22. miejsce, co nie dało awansu do finału.Przejdź na Polsatsport.pl