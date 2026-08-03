Maja Gawenda piąta w finale ME U23. Polacy tuż za czołówką w mikście

Najlepiej zaprezentowała się Maja Gawenda (SPOŁEM Łódź), która awansowała do finału konkurencji 10 m karabin pneumatyczny kobiet. W emocjonującej walce o medale Polka zajęła 5. miejsce, uzyskując 186,8 pkt. Złoty medal wywalczyła reprezentantka Serbii Andjelija Stefanović, triumfując z wynikiem 252,6 pkt.

Blisko awansu do strefy medalowej byli także polscy zawodnicy w konkurencji 10 m pistolet pneumatyczny mix. W kwalifikacjach duet Małgorzata Dąbrowska (ŚLĄSK Wrocław) i Wiktor Kopiwoda (GROT Płock) uplasował się na 5. miejscu, natomiast para Weronika Krajewska (PETRADA Kraków) i Ivan Raktiski (KALIBER Białystok) zakończyła zmagania na 6. pozycji.

Mniej szczęścia mieli tego dnia karabiniarze. W kwalifikacjach konkurencji 10 m karabin pneumatyczny mężczyzn najwyżej sklasyfikowany z Polaków, Michał Chojnowski (KALIBER Białystok), zajął 22. miejsce, co nie dało awansu do finału.

Polsat Sport