Maja Gawenda piąta w finale ME U23. Polacy tuż za czołówką w mikście

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Pierwszy dzień rywalizacji podczas mistrzostw Europy U23 we Wrocławiu przyniósł reprezentacji Polski pierwszy finał oraz kilka obiecujących występów.

Zawodniczka Maja Gawenda w pozycji strzeleckiej z karabinem pneumatycznym.
fot. materiały prasowe
Maja Gawenda zajęła 5. miejsce

Najlepiej zaprezentowała się Maja Gawenda (SPOŁEM Łódź), która awansowała do finału konkurencji 10 m karabin pneumatyczny kobiet. W emocjonującej walce o medale Polka zajęła 5. miejsce, uzyskując 186,8 pkt. Złoty medal wywalczyła reprezentantka Serbii Andjelija Stefanović, triumfując z wynikiem 252,6 pkt.

 

Blisko awansu do strefy medalowej byli także polscy zawodnicy w konkurencji 10 m pistolet pneumatyczny mix. W kwalifikacjach duet Małgorzata Dąbrowska (ŚLĄSK Wrocław) i Wiktor Kopiwoda (GROT Płock) uplasował się na 5. miejscu, natomiast para Weronika Krajewska (PETRADA Kraków) i Ivan Raktiski (KALIBER Białystok) zakończyła zmagania na 6. pozycji.

 

Mniej szczęścia mieli tego dnia karabiniarze. W kwalifikacjach konkurencji 10 m karabin pneumatyczny mężczyzn najwyżej sklasyfikowany z Polaków, Michał Chojnowski (KALIBER Białystok), zajął 22. miejsce, co nie dało awansu do finału.

Polsat Sport
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