Mecz Fręch przerwany! Organizatorzy nie mieli wyboru

Tenis

Mecz Magdaleny Fręch z Francuzką Leolią Jeanjean w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto został z powodu deszczu przerwany przy stanie 4:4 i przełożony na poniedziałek.

Tenisistka przygotowuje się do uderzenia piłki rakietą tenisową na tle bandy reklamowej.
fot. PAP/Imago
Magdalena Fręch

Pojedynek 48. w światowym rankingu Polki z zajmującą 117. pozycję Jeanjean rozpoczął się z opóźnieniem, gdyż pogoda torpedowała w niedzielę plany organizatorów niw tylko w Toronto, ale także w Montrealu czy w Waszyngtonie, gdzie nie udało się rozegrać finałów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nieprawdopodobne! Tenisistka urodzona w 2010 roku wygrała turniej WTA

 

Gdy już obu tenisistkom udało się wyjść na kort, to rozegrały osiem gemów, w tym cztery wygrały odbierające serwis i spotkanie zostało przełożone na kolejny dzień.

 

Triumfatorka tego meczu w 2. rundzie zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Jessicą Pegulą, która w minionym tygodniu wyeliminowała... Fręch w Waszyngtonie na etapie 1/8 finału. Trzecia obecnie w klasyfikacji tenisistek Amerykanka w stolicy swojego kraju dotarła do finału, wygrała nawet pierwszą partię z Alexandrą Ealą z Filipin, ale z powodu opadów deszczu pojedynek zostanie dokończony w poniedziałek.

 

W tysięczniku w Kanadzie w 1. rundzie zagra jeszcze Magda Linette, która zmierzy się z dużo niżej notowaną zawodniczką gospodarzy Carol Zhao.

 

Z kolei rozstawione, odpowiednio z siódemką i numerem 18., Iga Świątek oraz Maja Chwalińska zaczną od 2. rundy i dopiero poznają swoje pierwsze przeciwniczki.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
WTA w Toronto: Magdalena Fręch - Leolia Jeanjean. Polka wygra?
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jaume Munar - Rinky Hijikata. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 