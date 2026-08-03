Mistrz olimpijski stanął na ślubnym kobiercu! Co za kadry

Za nami inauguracja Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Pierwsze zawody odbyły się w Wiśle, ale zabrakło tam wielu zawodników z czołówki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w tym zdobywcy Kryształowej Kuli Domena Prevca ze Słowenii.

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W Polsce zabrakło także Johanna Andre Forfanga. Norweg ma jednak na swoją nieobecność dobre usprawiedliwienie. 31-latek i jego ukochana Kristin powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Kadrami z tego wyjątkowego dnia para podzieliła się w mediach społecznościowych.

Forfang jest trzykrotnym medalistą imprezy czterolecia. W 2018 w Pjongczangu zdobył srebro indywidualnie na skoczni normalnej oraz złoto w konkursie drużynowym. Podczas igrzysk Mediolan-Cortina 2026 wraz z Kristofferem Eriksenem Sundalem wywalczył brąz w konkursie duetów.

KP, Polsat Sport