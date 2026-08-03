Mistrz Polski bohaterem! Uratował człowieka z płonącego auta

Jak podaje "Dnevnik", do zdarzenia doszło w niedzielę (2 sierpnia 2026) na skrzyżowaniu pod jednym z marketów w Nowym Belgradzie. Wracający samochodem do domu Gurović dostrzegł dziwne zachowanie jadącego z naprzeciwka auta. Pojazd w pewnym momencie zjechał z drogi i zatrzymał się na chodniku, a spod maski zaczął wydobywać się dym.

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Były koszykarz nie zastanawiał się ani chwili i błyskawicznie rzucił się na ratunek, wyciągając kierowcę z samochodu i odciągając go na bezpieczną odległość. Chwilę później auto doszczętnie spłonęło.

Serbskie media podają, że bez pomocy Milana Gurovicia 48-letni kierowca nie miałby szans na przeżycie, ponieważ zablokowany pas bezpieczeństwa uniemożliwiał mu samodzielne wyjście z pojazdu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z niegroźnymi objawami zatrucia dymem, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Przyczyna pożaru auta nie jest jeszcze znana. Biegli podejrzewają wstępnie awarię układu elektrycznego.

Milan Gurović to były serbski koszykarz, znany polskim kibicom z występów w Prokomie Treflu Sopot, z którym w sezonie 2007/2008 sięgnął po mistrzostwo Polski. W sportowym CV ma również występy między innymi w Barcelonie, AEK-u Ateny, Partizanie Belgrad i Galatasaray Stambuł. Z reprezentacją Jugosławii sięgnął po mistrzostwo Europy w 2001 i mistrzostwo świata w 2002 roku.

Polsat Sport