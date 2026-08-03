"Naraził się na krytykę". Grbić mógł stracić wiele przez jedną decyzję

Siatkarska reprezentacja Polski wygrała 3:2 ze Stanami Zjednoczonymi w finale Ligi Narodów 2026. Duża w tym zasługa Nikoli Grbicia, dla którego był to już dziewiąty medal podczas pięcioletniej pracy z polską kadrą. "Od początku pracy Grbicia w każdej imprezie meldujemy się w fazie finałowej i z każdej przywozimy medal" - zauważył ekspert Polsatu Sport Marek Magiera.

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Docenić serbskiego szkoleniowca postanowił były selekcjoner reprezentacji Polski Ireneusz Mazur. Przede wszystkim zwrócił uwagę na świetne zarządzanie składem.

- Rotowanie składem na najwyższym poziomie - zaznaczył w rozmowie z WP SportoweFakty. - Serb nie bał się zaryzykować. Mieszał młodość z doświadczeniem. Początkowo bazował głównie na młodszych i mniej doświadczonych Polakach. To było ryzykowne posunięcie - wyznał.

Mazur wspomniał, że nie wszystkie ruchy Grbicia były oczywiste. Ostatecznie obronił jednak każdą decyzję.

- Manewry taktyczne Grbicia będziemy wspominać przez lata. Naraził się na krytykę w przypadku niepowodzenia, ale na końcu okazało się, że wiedział, co robi. Z kolei dla osób mojego pokroju, ze szkoły trenerskiej, jego zachowania i koncepcje to dodatkowe smaczki - przekazał.

Już za nieco ponad miesiąc reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w mistrzostwach Europy. To najważniejszy cel na ten rok. 69-latek nie ma wątpliwości, że to nasz czas na osiąganie sukcesów.

- Potwierdziliśmy, że jesteśmy światową potęgą, jedną z obecnie najlepszych. Od lat o miano siatkarskiej drużyny numer jeden rywalizujemy z Włochami. Na ostatnie cztery Ligi Narodów wygrywamy trzy. Na każdej ważnej imprezie bijemy się o najwyższe laury. Bardzo często z powodzeniem - wymieniał.

- Teraz ze względu na wyniki polskich klubów i reprezentacji wyróżniamy się i oby tak było możliwie najdłużej. Powinniśmy pilnować przede wszystkim swojego interesu - podsumował.

HP, Polsat Sport