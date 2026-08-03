Polski żużel pogrążył się w żałobie. "Przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci"

Jarosław Suszyński był pasjonatem żużla, osobą funkcyjną podczas meczów Stelmet Falubazu Zielona Góra oraz wieloletnim sponsorem Jana Kvěcha, czeskiego żużlowca, który od kilku lat systematycznie umacnia swoją pozycję w światowym speedwayu.

Jarosław Suszyński kochał czarny sport i był ważną częścią zielonogórskiej społeczności żużlowej. Aktywnie wspierał i promował tę dyscyplinę. Swoją pasję do żużla pokazywał także jako amatorski zawodnik klubu AKS Chóragan Riders Zielona Góra.

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Stadion przy ul. Wrocławskiej 69 był miejscem, gdzie dał się poznać jako niezwykle sumienna osoba funkcyjna. Podczas spotkań Stelmet Falubazu Zielona Góra nieodłącznym widokiem był Suszyński, stale obecny i pracujący w parku maszyn.

"Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Jarosława Suszyńskiego. Jarek był nieodłączną częścią naszej zielonogórskiej rodziny żużlowej" – napisano w oficjalnym komunikacie, w którym Stelmet Falubaz Zielona Góra pożegnał Jarosława Suszyńskiego w mediach społecznościowych.

Kvěch pożegnał Suszyńskiego w emocjonalnych słowach, przyznając, że zmarły był dla niego kimś więcej niż tylko sponsorem.

"Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci mojego sponsora i przyjaciela, Jarka Suszyńskiego. Dziękuję Ci za wsparcie, zaufanie i wszystkie wspólnie spędzone chwile. Będzie mi Ciebie bardzo brakowało. Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Jarku" - napisał Czech.

Antoni Bednarczyk