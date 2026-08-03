Nie żyje medalista siatkarskich mistrzostw świata. Perugia wydała komunikat

Siatkówka

Tragiczna informacja nadeszła z Kuby. Zmarł Alexeis Argilagos, były znakomity siatkarz. W dorobku miał m.in. brązowy medal mistrzostw świata.

Mężczyzna w okularach i białej koszulce z nadrukiem uśmiecha się do kamery. Jest w pomieszczeniu z książkami na ścianie.
fot. Instagram Alexeis Argilagos
Alexeis Argilagos nie żyje

Argilagos był ikoną kubańskiej siatkówki pod koniec XX wieku. Właśnie wtedy święcił największe sukcesy z reprezentacją: wygrał Ligę Światową (1998) i - w tym samym roku - stanął na najniższym stopniu mistrzostw świata w Japonii. 

 

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O śmierci zawodnika poinformował m.in. były klub jego syna Bryana, Sir Safety Perugia. 

 

"Z głębokim smutkiem i serdecznością łączymy się w bólu z Bryanem Argilagosem i jego rodziną po stracie ojca Alexisa. Prezes, zarząd, trener, sztab, byli koledzy z drużyny, cały klub jest przy Tobie, Bryan" - napisano w komunikacie. 

 

Mężczyzna niemal całe siatkarskie życie spędził we Włoszech. Grał m.in. w Caffe Motta Salerno, Volley Segrate 1978 czy Fenera Chieri '76. Po odwieszeniu butów na kołek zajął się szkoleniem młodzieży. Zmarł w wieku 51 lat.

KP, Polsat Sport
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ALEXEIS ARGILAGOSINNESIATKÓWKA
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