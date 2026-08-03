Wymagające zadanie! Oto potencjalni rywale polskich klubów w europejskich pucharach

Piłka nożna

Lech Poznań, Górnik Zabrze oraz Jagiellonia Białystok poznały potencjalnych rywali w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Nie ma wątpliwości, że najtrudniejsze wyzwanie przed piłkarzami Michala Gasparika. Wiemy również, na kogo trafili Raków Częstochowa i GKS Katowice w el. Ligi Konferencji.

Piłkarz w czarno-żółtym stroju piłkarskim na boisku.
fot. Cyfrasport
GKS Katowice

Lech Poznań po rozczarowującej porażce z Aarhus GF i odpadnięciu z el. Ligi Mistrzów powalczy o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Piłkarze Nielsa Frederiksena w trzeciej rundzie zmagań zmierzą się z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Jeśli uda im się wyeliminować rywala, to w kolejnym etapie zagrają ze szwajcarskim FC Thun lub islandzkim zespołem Vikingur Reykjavik.

 

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Górnik Zabrze, który po emocjonującym dwumeczu z Fenerbahce w el. Ligi Mistrzów musiał uznać wyższość rywala, zagra teraz z węgierskim Ferencvaros. W przypadku awansu kolejnym rywalem piłkarzy Michala Gasparika będzie turecki Trabzonspor.

 

Jagiellonia Białystok, która rozpocznie rywalizację w eliminacjach od trzeciej rundy i dwumeczu z Rangers FC, może zagrać ze zwycięzcą starcia między Larne FC z Irlandii Północnej a drużyną Iberia Tbilisi z Gruzji.

 

Raków Częstochowa, jesli uda mu się pokonać w dwumeczu szwedzkie Hammarby IF, w czwartej rundzie eliminacji zmierzy się z Żalgirisem Wilno lub Hajdukiem Split.

 

Z kolei GKS Katowice, który w poprzedniej rundzie w świetnym stylu wyeliminował MSK Żilina, po ewentualnym triumfie nad Hapoelem Tel-Aviv trafi na włoską Atalantę.

 

Są również "czarne scenariusze", w których Lech, Jagiellonia oraz Górnik przegrywają swoje dwumecze.

 

Jeśli tak by się stało, mistrzowie Polski zagraliby w czwartej rundzie el. Ligi Konferencji z łotewskim Riga FC lub mistrzem Węgier FC Gyor. W przypadku porażki z Ferencvaros, Górnik trafi na AS Monaco. Z kolei Jagiellonia może zagrać z wygranym dwumeczu Jablones - RFS.

 

Potencjalni rywale polskich zespołów w europejskich pucharach:

 

IV runda el. Ligi Europy: Lech Poznań/Klaksvik - Thun/Vikingur Reykjavik

 

IV runda el. LE: Górnik Zabrze/Ferencvaros - Trabzonspor

 

IV runda el. LE: Jagiellonia Białystok/Rangers FC - Larne FC/Iberia Tbilisi

 

IV runda el. Ligi Konferencji: Raków Częstochowa/Hammarby IF - Żalgiris Wilno/Hajduk Split

 

IV runda el. LK: GKS Katowice/Hapoel Tel-Aviv - Atalanta

 

IV runda el. LK: Lech Poznań/Klaksvik (przegrany) - Riga FC/FC Gyor

 

IV runda el. LK: Górnik Zabrze/Ferencvaros (przegrany) - AS Monaco

 

IV runda el. LK: Jagiellonia Białystok/Rangers FC (przegrany) - Jablonec/RFS

 

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El. Ligi Europy: Górnik vs Ferencvaros. Kto awansuje?
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