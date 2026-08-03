Wymagające zadanie! Oto potencjalni rywale polskich klubów w europejskich pucharach

Lech Poznań po rozczarowującej porażce z Aarhus GF i odpadnięciu z el. Ligi Mistrzów powalczy o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Piłkarze Nielsa Frederiksena w trzeciej rundzie zmagań zmierzą się z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Jeśli uda im się wyeliminować rywala, to w kolejnym etapie zagrają ze szwajcarskim FC Thun lub islandzkim zespołem Vikingur Reykjavik.

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Górnik Zabrze, który po emocjonującym dwumeczu z Fenerbahce w el. Ligi Mistrzów musiał uznać wyższość rywala, zagra teraz z węgierskim Ferencvaros. W przypadku awansu kolejnym rywalem piłkarzy Michala Gasparika będzie turecki Trabzonspor.

Jagiellonia Białystok, która rozpocznie rywalizację w eliminacjach od trzeciej rundy i dwumeczu z Rangers FC, może zagrać ze zwycięzcą starcia między Larne FC z Irlandii Północnej a drużyną Iberia Tbilisi z Gruzji.

Raków Częstochowa, jesli uda mu się pokonać w dwumeczu szwedzkie Hammarby IF, w czwartej rundzie eliminacji zmierzy się z Żalgirisem Wilno lub Hajdukiem Split.

Z kolei GKS Katowice, który w poprzedniej rundzie w świetnym stylu wyeliminował MSK Żilina, po ewentualnym triumfie nad Hapoelem Tel-Aviv trafi na włoską Atalantę.

Są również "czarne scenariusze", w których Lech, Jagiellonia oraz Górnik przegrywają swoje dwumecze.

Jeśli tak by się stało, mistrzowie Polski zagraliby w czwartej rundzie el. Ligi Konferencji z łotewskim Riga FC lub mistrzem Węgier FC Gyor. W przypadku porażki z Ferencvaros, Górnik trafi na AS Monaco. Z kolei Jagiellonia może zagrać z wygranym dwumeczu Jablones - RFS.

Potencjalni rywale polskich zespołów w europejskich pucharach:

IV runda el. Ligi Europy: Lech Poznań/Klaksvik - Thun/Vikingur Reykjavik

IV runda el. LE: Górnik Zabrze/Ferencvaros - Trabzonspor

IV runda el. LE: Jagiellonia Białystok/Rangers FC - Larne FC/Iberia Tbilisi

IV runda el. Ligi Konferencji: Raków Częstochowa/Hammarby IF - Żalgiris Wilno/Hajduk Split

IV runda el. LK: GKS Katowice/Hapoel Tel-Aviv - Atalanta

IV runda el. LK: Lech Poznań/Klaksvik (przegrany) - Riga FC/FC Gyor

IV runda el. LK: Górnik Zabrze/Ferencvaros (przegrany) - AS Monaco

IV runda el. LK: Jagiellonia Białystok/Rangers FC (przegrany) - Jablonec/RFS

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