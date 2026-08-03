PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Cracovia - Pogoń Szczecin to jeden z meczów 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Krakowianie na inaugurację sezonu 2026/2027 sprawili niespodziankę i zremisowali bezbramkowo na wyjeździe z Lechem Poznań. Z kolei Szczecinianie przegrali u siebie z Legią Warszawa 0:1.

 

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W poprzednim sezonie oba zespoły długo walczyły o utrzymanie. W bezpośredniej konfrontacji Pogoń wygrała u siebie z Cracovią 2:1, aby zremisować w stolicy Małopolski 1:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
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