Podstawowy rozgrywający poza kadrą siatkarzy. "Może wrócę, ale nie u tego trenera"

Estończycy rozpoczęli w poniedziałek (3 sierpnia) przygotowania do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw Europy. Wśród powołanych zawodników nie ma Roberta Viibera, który przez wiele lat był podstawowym rozgrywającym kadry. Selekcjoner Alar Rikberg zapewnia, że wbrew temu, o czym rozpisywały się tamtejsze media, między nim a Viiberem nie ma żadnego konfliktu.

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- Na początku sezonu reprezentacyjnego zdecydowaliśmy z resztą sztabu szkoleniowego, że pod nieobecność Viibera, który odmówił przyjazdu na pierwsze zgrupowanie, będziemy stawiali w Lidze Europejskiej na duet Kusti Nolvak - Renet Vanker. Po zakończeniu rozgrywek dowiedzieliśmy się, że Robert ogłosił, iż odchodzi z kadry. Drużyna pojedzie więc na Euro z wymienionymi wyżej dwoma rozgrywającymi, ale drzwi do reprezentacji dla nikogo nie są zamknięte - podkreślił Rikberg, cytowany przez dziennik "Ohtuleht".

Robert Viiber zaznaczył, że otwartego konfliktu między nim a trenerem rzeczywiście nie ma, ale on sam już od dłuższego czasu czuł, iż ich drogi zaczynają się rozchodzić. Kulminacją napiętej atmosfery miała być rozmowa sprzed sezonu reprezentacyjnego, w której rozgrywający poprosił o więcej wolnego po trudnym sezonie klubowym.

- W pewnym momencie między mną a szkoleniowcem pojawił się wyraźny rozdźwięk i nie sądzę, by ta współpraca mogła się znów dobrze układać. Nie chcę wnosić do drużyny złej energii, dlatego uznałem, że lepiej będzie odejść. Jeśli zaś chodzi o sytuację sprzed tegorocznego sezonu reprezentacyjnego, to nie było to absolutnie nic osobistego. Moja rodzina w żaden sposób nie powstrzymywała mnie przed przyjazdem na kadrę. Wręcz przeciwnie, odkąd gram zawodowo w siatkówkę, zawsze mogę liczyć na wsparcie moich bliskich. Poprosiłem o wolne z powodów czysto sportowych, choć muszę zaznaczyć, że spędzenie lata z rodziną po raz pierwszy od dziesięciu lat było bardzo miłą odmianą - przyznał gracz SWD Powervolleys Dueren w rozmowie z "Ohtuleht".

29-latek, pytany o możliwość powrotu do drużyny narodowej, odparł krótko:

- Może wrócę, ale nie u tego trenera.

Siatkarskie mistrzostwa Europy potrwają od 9 do 26 września 2026. Reprezentacja Estonii trafiła do grupy C, w której zagra z Serbią, Danią, Belgią, Holandią i Finlandią.

Polsat Sport