Pokonał Majchrzaka i wygrał cały turniej! Triumf reprezentanta gospodarzy

Taylor Fritz i Rafael Jodar zmierzyli się w finale turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Spotkanie zostało rozegrane dopiero w poniedziałek, ponieważ w niedzielę zmagania storpedowały opady deszczu.

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Premierowa partia przebiegała pod dyktando serwujących. Nie obejrzeliśmy w niej ani jednego przełamania. Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, w którym lepszy 7:2 okazał się rozstawiony z "3" Amerykanin.

Fritz poszedł za ciosem w drugim secie. Dwukrotnie przełamał Jodara i objął prowadzenie 3:0. Hiszpan zdołał odrobić tylko część strat. Reprezentant gospodarzy triumfował 6:4, zwyciężając cały turniej w Waszyngtonie.

Przypomnijmy, że wcześniej - w drugiej rundzie- Fritz wyeliminował Kamila Majchrzaka.

Taylor Fritz - Rafael Jodar 7:6(2), 6:4

Polsat Sport