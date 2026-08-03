Pokonał Majchrzaka i wygrał cały turniej! Triumf reprezentanta gospodarzy

Tenis

Taylor Fritz triumfatorem turnieju ATP w Waszyngtonie. Amerykanin pokonał w finale w dwóch setach Hiszpana Rafaela Jodara. Wcześniej rozstawiony z "3" reprezentant gospodarzy wyeliminował Kamila Majchrzaka.

Taylor Fritz trzymający rakietę tenisową na korcie
fot. PAP/EPA
Taylor Fritz

Taylor Fritz i Rafael Jodar zmierzyli się w finale turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Spotkanie zostało rozegrane dopiero w poniedziałek, ponieważ w niedzielę zmagania storpedowały opady deszczu.

 

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Premierowa partia przebiegała pod dyktando serwujących. Nie obejrzeliśmy w niej ani jednego przełamania. Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, w którym lepszy 7:2 okazał się rozstawiony z "3" Amerykanin.

 

Fritz poszedł za ciosem w drugim secie. Dwukrotnie przełamał Jodara i objął prowadzenie 3:0. Hiszpan zdołał odrobić tylko część strat. Reprezentant gospodarzy triumfował 6:4, zwyciężając cały turniej w Waszyngtonie.

 

Przypomnijmy, że wcześniej - w drugiej rundzie- Fritz wyeliminował Kamila Majchrzaka.

 

Taylor Fritz - Rafael Jodar 7:6(2), 6:4

Polsat Sport
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