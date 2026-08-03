Polscy siatkarze mogą sobie załatwić przepustkę na igrzyska. Jest jeden warunek

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Trzeci raz wygrywamy Ligę Narodów. Finał łatwy jednak nie był. Amerykanie, których nie tak dawno gładko rozbiliśmy 3:0 w Chicago, tym razem mocno się postawili.

Ireneusz Mazur, były trener reprezentacji Polski: To było do przewidzenia. W ogóle takie mecze, jak ten nasz w Chicago nie pomagają.

Dlaczego?

Trudniej się zmobilizować i skoncentrować. To się dzieje mimowolnie, nieświadomie, a potem zaczyna się panika, bo coś nie wychodzi.

A to, że nasz mecz z Amerykanami był taki trudny, to efekt tego braku koncentracji czy też chodziło o coś innego?

Myślę, że czegoś innego. Zwyczajnie musieliśmy wejść na inny, wyższy poziom, żeby ich zneutralizować i zbudować swoją grę. To nie był bardzo dobry mecz Polaków. On był adekwatny poziomem do zagrożenia, jakie stwarzali nam rywale. Hanes już nie był tak błyskotliwy, jak wcześniej. A przypomnę tylko, że on robił różnicę na zagrywce. Tam było czternaście zagrywek w trakcie meczu. To jest potęga, prawdziwa petarda.

To prawda.

Idźmy jednak dalej. W asach było 8:4 dla nas. Trudność zagrywek to był też element będący po naszej stronie. Jeszcze w bloku mieliśmy przewagę. Tylko w ataku jej nie mieliśmy. McHenry był nie do zatrzymania. Atakował 17 razy, zdobył 11 punktów. Przed dwa i pół seta nie potrafiliśmy sobie z nim poradzić. Christenson grał zawieszone piłki, a McHenry uderzał i byliśmy bezradni. Mimo wzrostu Lemańskiego i Jakubiszaka. Ci momentami wyglądali niczym kapiszony.

Tym bardziej cieszy ta finałowa wygrana.

Amerykanie nabierali pewności siebie w trakcie trwania turnieju. Rośli z każdym meczem. Potrafili eksponować coraz lepiej te najważniejsze elementy w siatkówce. Nie udało im się jednak zrobić tego, co tak dobrze wychodziło im w poprzednich spotkaniach, kiedy Hanes wychodził i dwoma, trzema zagrywkami kończył spotkanie lub budował przewagę, kończąc zabawę.

Duża w tym zasługa naszej drużyny.

Nasza drużyna okazała się elastyczna. Wychodził nam blok i zagrywka, i tymi elementami potrafiliśmy wygrać ten mecz.

Były jeszcze te manewry trenera Grbića z Leonem.

Trochę mi się przypomniały igrzyska w Londynie, gdzie Rosjanie w finale przestawili Muserskiego ze środka na atak. Było też przesunięcie atakującego na przyjęcie. Grbić początkowo trochę się tymi manewrami zakopał, mogliśmy przez to zgubić czwartego seta. Na szczęście wytrzymaliśmy. Gdyby Grbić przegrał, to musiałby się gęsto tłumaczyć. Inna sprawa, że tylko wielcy podejmują ryzyko i osiągają sukces. Wielkie gratulacje dla Grbiciaza ten odważny manewr zakończono powodzeniem.

Chyba nie tylko za to. Pamięta pan, jak wszyscy domagali się odsunięcia Fornala po meczu z Ukrainą.

A tu była konsekwencja Grbicia, który kolejnym meczem odbudował Fornala. Trener nie pierwszy raz pokazał, że on nie odpuszcza, jak już w kogoś wierzy. A Fornal ma mocno kontrowersyjny charakter, ale potrafi grać i poderwać zespół do walki. Czasem może niezbyt poetyckimi słowami, ale czy to ważne. W finale Tomek matematycznie nie wyglądał jakoś świetnie, ale wizualnie był liderem.

Czy forma z VNL pozwoli nam wygrać mistrzostwa Europy i zapewnić sobie udział w igrzyskach?

Po tym, co zobaczyliśmy, nie będzie usprawiedliwienia dla innego wyniku, a przede wszystkim dla słabszej gry. Grbić na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że dziś wygrał, ale jutro musi myśleć, co dalej. Ma komfortową sytuację, bo nic tak nie pomaga drużynie, jak taki pięciosetowy mecz, który zagraliśmy z Amerykanami. Mecz, w którym było ciężko, czasem wręcz ekstremalnie, ale jednak daliśmy radę. To buduje. Rośnie wiara w trenera. Jeśli zawodnicy za bardzo nie uwierzą w swoją wartość, jeśli nie stracą koncentracji, to powinniśmy mistrzostwa wygrać. Tylko nie można nikogo zlekceważyć.

Nikogo, czyli kogo?

Słowenia, Włochy, Francja, to są te drużyny, na które trzeba najbardziej uważać. Jeszcze dorzuciłbym młodych Bułgarów. Serbowie też mogą się odbudować.