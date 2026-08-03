Medal celem polskich siatkarek! Poznaliśmy skład reprezentacji na MŚ

W dniach od 6 do 16 sierpnia w Chile zostaną rozegrane mistrzostwa świata siatkarek w do lat 17. W turnieju zagrają 24 reprezentacje, które podzielono na cztery grupy, po sześć drużyn w każdej. Awans do fazy pucharowej wywalczą po cztery najlepsze drużyny z każdej grup.

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Polskie siatkarki trafiły do grupy C, w której nie brakuje wymagających rywalek. Podopieczne trenera Marcina Orlika zmierzą się kolejno z Argentyną (6 sierpnia), Brazylią (7 sierpnia), Japonią (9 sierpnia), Chorwacją (10 sierpnia) oraz Hiszpanią (11 sierpnia). Polki mają medalowe ambicje - ta drużyna wywalczyła w 2025 roku mistrzostwo Europy U16.

– Strefa medalowa to nasz cel. Ta grupa wywalczyła mistrzostwo Europy, więc jest świadoma swoich umiejętności i tego, po co pojechała na ten turniej. Dlatego też nie będziemy umniejszać tego celu, tym bardziej po tak długich przygotowaniach, dobrych sparingach. Nie da się ukryć, że te zwycięstwa budowały tę drużynę. W związku tym możemy tylko potwierdzić, że naszym celem jest wrócić do kraju z medalem na szyi – powiedział trener Marcin Orlik, cytowany przez pzps.pl.

Skład reprezentacji Polski U17 siatarek na MŚ Chile 2026:

rozgrywające: Paulina Jucha, Helena Karsznia

przyjmujące: Hanna Derczyńska, Zuzanna Lange, Martyna Majchrowicz, Aleksandra Wika

atakująca: Maja Przybyłkowicz

środkowe: Klaudia Bladocha, Gabriela Jakubowska, Hanna Jurasz, Amelia Różańska

libero: Julia Bogucka, Julia Galas, Zuzanna Szymczyk.

Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski U17 siatkarek:

Marcin Orlik - I trener

Michał Dudek - asystent trenera

Wojciech Głowacki - statystyk

Damian Buźniak - trener przygotowania motorycznego

Szymon Chudziński - fizjoterapeuta

Karolina Bukowska - psycholog.

Polsat Sport, PZPS