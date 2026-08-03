Medal celem polskich siatkarek! Poznaliśmy skład reprezentacji na MŚ
Polskie siatkarki zagrają w mistrzostwach świata U17, które zostaną rozegrane w Chile. Drużynę prowadzi trener Marcin Orlik, a Polki zagrają w grupie z Japonią, Brazylią, Argentyną, Chorwacją i Hiszpanią. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na ten turniej.
W dniach od 6 do 16 sierpnia w Chile zostaną rozegrane mistrzostwa świata siatkarek w do lat 17. W turnieju zagrają 24 reprezentacje, które podzielono na cztery grupy, po sześć drużyn w każdej. Awans do fazy pucharowej wywalczą po cztery najlepsze drużyny z każdej grup.
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Polskie siatkarki trafiły do grupy C, w której nie brakuje wymagających rywalek. Podopieczne trenera Marcina Orlika zmierzą się kolejno z Argentyną (6 sierpnia), Brazylią (7 sierpnia), Japonią (9 sierpnia), Chorwacją (10 sierpnia) oraz Hiszpanią (11 sierpnia). Polki mają medalowe ambicje - ta drużyna wywalczyła w 2025 roku mistrzostwo Europy U16.
– Strefa medalowa to nasz cel. Ta grupa wywalczyła mistrzostwo Europy, więc jest świadoma swoich umiejętności i tego, po co pojechała na ten turniej. Dlatego też nie będziemy umniejszać tego celu, tym bardziej po tak długich przygotowaniach, dobrych sparingach. Nie da się ukryć, że te zwycięstwa budowały tę drużynę. W związku tym możemy tylko potwierdzić, że naszym celem jest wrócić do kraju z medalem na szyi – powiedział trener Marcin Orlik, cytowany przez pzps.pl.
Skład reprezentacji Polski U17 siatarek na MŚ Chile 2026:
rozgrywające: Paulina Jucha, Helena Karsznia
przyjmujące: Hanna Derczyńska, Zuzanna Lange, Martyna Majchrowicz, Aleksandra Wika
atakująca: Maja Przybyłkowicz
środkowe: Klaudia Bladocha, Gabriela Jakubowska, Hanna Jurasz, Amelia Różańska
libero: Julia Bogucka, Julia Galas, Zuzanna Szymczyk.
Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski U17 siatkarek:
Marcin Orlik - I trener
Michał Dudek - asystent trenera
Wojciech Głowacki - statystyk
Damian Buźniak - trener przygotowania motorycznego
Szymon Chudziński - fizjoterapeuta
Karolina Bukowska - psycholog.