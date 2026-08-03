Reprezentant Polski wyrasta na gwiazdę zagranicznej ligi. Nie mogą się go nachwalić!

Młodzieżowy reprezentant Polski „przywitał się” z czeską ligą dwoma trafieniami w spotkaniu 1. kolejki z ekipą Slovacko (5:1), a w sobotę dołożył kolejne w starciu z Banikiem Ostrawa (4:0). 21-latek szybko dostał się na czołówki lokalnych mediów.

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"Fenomenalne wejście Wiktora Nowaka do czeskiej ligi" - napisał portal sport.cz.

Z kolei serwis sportowy ruik.cz wskazał, że głównie dzięki niemu Slavia nie mogła sobie wymarzyć lepszego startu i Polak już zdążył pokazać, że może okazać się wielkim wzmocnieniem mistrza Czech, choć to inne transfery stołecznej ekipy cieszyły się większym zainteresowaniem i były droższe niż wykup z Górnika Zabrze 21-letniego pomocnika.

"Na razie to on dystansuje wszystkie inne nazwiska. Jest fantastyczny" - podkreślono.

Już po debiucie przed tygodniem pojawiły się porównania do Soucka. Kapitan czeskiej kadry z tegorocznego mundialu grał w Slavii w latach 2013-20, z przerwami na wypożyczenia, zanim sześć lat temu przeniósł się do West Hamu United.

- Jest pewne podobieństwo, ale powiedziałbym, że bardzo dalekie. Ogólnie rzecz biorąc, to różni zawodnicy. Mają wspólną cechę, jeśli chodzi o zachowanie w polu karnym, choć "Suk" miał bardzo mocną głowę, a Wiktor ma lepszy strzał - porównywał trener Slavii Jindrich Trpisovsky.

Przyznał jednak, że Polak będzie grał wyżej, czyli bliżej bramki rywali i będzie bardziej zaangażowany w ofensywne poczynania Prażan.

- Widzę w nim duże zaangażowanie, a drużyna szybko go polubiła. Ma świetną osobowość. Nigdy nie widziałem, żeby robił coś tylko na 90 procent. No i ma "to coś", jest bardzo produktywny, gdy wchodzi w pole karne - dodał szkoleniowiec.

Nowak zaznaczył, że w Slavii dobrze się odnalazł, choć zarówno w szatni, jak i na boisku, choć ta drużyna gra w inny sposób niż Wisła Płock, której barwy reprezentował w poprzednim sezonie.

- Czuję się dobrze, ale w Slavii mamy inny styl niż ten, który znam z Polski. Na pewno jednak gole zawsze dodają pewności siebie - wspomniał polski piłkarz.

Portal ruik.cz prześledził losy Nowaka, przypominając, że dwa lata temu trafił ze Znicza Pruszków do Górnika, ale w Zabrzu nie dostał szansy i został wypożyczony do Wisły Płock. Dokładnie też opisał jego dwa dotychczasowe występy w lidze czeskiej, wskazując na wiele piłkarskich zalet.

"Świetny pomocnik typu box-to-box, prawdziwy hit transferowy" - oceniono.

W podobnym tonie o Nowaku napisał portal sportyzive.cz: "Czeska liga ma nową gwiazdę".

Już pojawiły się spekulacje, że do Slavii szybko mogą zgłosić się zamożniejsze kluby z zachodu Europy.

"Czteroletni kontrakt i kwota inwestycji - ok. 2,3 mln euro - wskazują, że klub liczy na dłuższą perspektywę. Jednocześnie jednak ten model, czyli kup, rozwiń, sprzedaj, zdefiniował działalność Slavii w ostatnich latach" - analizowano.

Polak zyskał też uznanie w oczach kolegów z zespołu.

- Muszę przyznać, że to piłkarz, z którym lubię grać. To również świetny facet pod względem charakteru i daje z siebie 100 procent zarówno w meczach, jak i na treningach. Świetnie się dogadujemy, więc gra z nim to czysta przyjemność - podkreślił Michal Sadilek, którego brat Lukas jest zawodnikiem Górnika Zabrze.

- Oczywiście, że rozmawiamy o tym, bo siedzimy obok siebie w szatni. Górnik jest jednym z głównych tematów - dodał Sadilek.

Latem do Slavii trafił też Oskar Kubiak z Arki Gdynia, ale na razie leczy kontuzję.

W 3. kolejce czeskiej ekstraklasy rywalem zespołu z Pragi będzie ekipa Pardubic.

PAP