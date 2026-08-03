Sabalenka coraz bliżej Świątek. Znamy najnowszy ranking WTA!

Aryna Sabalenka, która od 21 października 2024 nieprzerwanie zajmuje pozycję liderki światowego rankingu, w poniedziałek rozpoczęła łącznie 102. w karierze tydzień na szczycie tego zestawienia.

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Wśród zawodniczek najdłużej je otwierających zajmuje 10. miejsce. Aby dogonić dziewiątą Belgijkę Justine Henin potrzebuje jeszcze 15 tygodni prowadzenia.

Iga Świątek zatrzymała się na 125 tygodniach jako numer jeden na liście WTA i jest na siódmym miejscu w klasyfikacji wszech czasów.

25-letnia Raszynianka - jako pierwsza Polka w historii - zadebiutowała w roli liderki rankingu 4 kwietnia 2022 roku, kiedy zastąpiła Australijkę Ashleigh Barty, która kilka tygodni wcześniej ogłosiła rozbrat ze sportem. Świątek prowadzenie utrzymała przez 75 tygodni, a straciła je 11 września 2023 na rzecz Sabalenki. Po ośmiu tygodniach wróciła na szczyt i była liderką przez 50 kolejnych.

Ranking WTA opracowywany jest od 3 listopada 1975 roku przez Women’s Tennis Association, organizację prowadzącą zawodową rywalizację kobiet.

Tenisistką, która najdłużej była na czele - przez 377 tygodni - pozostaje Niemka Steffi Graf.

Świątek i Sabalenka biorą udział w WTA w Toronto. Rywalką Polki będzie 38. w rankingu Czeszka Sara Bejlek. W drugiej rundzie imprezy w Kanadzie wystąpi także 22. w rankingu Maja Chwalińska, która zagra z Australijką Talią Gibson (72 WTA). Od pierwszej rundy udział rozpoczną Magdalena Fręch i Magda Linette.

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek jest sklasyfikowana na 12. pozycji. Prowadzi Mirra Andriejewa.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 27 lipca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8550 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8056

3. (3) Jessica Pegula (USA) 6625

4. (4) Coco Gauff (USA) 5649

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5293

6. (6) Karolina Muchova (Czechy) 5168

7. (7) Linda Noskova (Czechy) 5016

8. (8) Iga Świątek (Polska) 4539

9. (10) Elina Switolina (Ukraina) 4459

10. (9) Amanda Anisimova (USA) 4353



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22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 1975

45. (48) Magdalena Fręch (Polska) 1160

68. (65) Magda Linette (Polska) 1001

131. (131) Katarzyna Kawa (Polska) 576

192. (187) Martyna Kubka (Polska) 417

210. (206) Linda Klimovicova (Polska) 376

KP, PAP