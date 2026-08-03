Sensacyjny transfer! Siatkarski mistrz olimpijski podjął zaskakujące wyzwanie

Norwegowie Anders Mol i Christian Sorum stworzyli jeden z najlepszych duetów w siatkówce plażowej w ostatnich latach. Zdobyli mistrzostwo olimpijskie (Tokio 2020) oraz brązowy medal igrzysk (Paryż 2024), mistrzostwo świata (2022), czterokrotnie sięgnęli po złote medale mistrzostw Europy, dwukrotnie wygrali World Tour (2018, 2019).

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Anders Mol dość niespodziewanie zdecydował się na nowe wyzwanie. Po dziewięciu sezonach spędzonych na szczycie światowej siatkówki plażowej, 29-letni zawodnik dołączy do włoskiego klubu Rana Verona i zagra w przyszłym sezonie rozgrywek SuperLega na pozycji atakującego. Wcześniej, w początkach kariery próbował swych sił w hali, grając jako przyjmujący w norweskich drużynach ToppVolley Norge i Forde VBK, a także w belgijskim Noliko Maaseik (2016-17); był również w norweskiej kadrze U20.

– Nie mogę się doczekać tego wyzwania. Możliwość gry w jednej z najlepszych drużyn na świecie to szansa, której prawdopodobnie już nie dostanę. Uczenie się od najlepszych i praca z trenerem, który jest tak samo zmotywowany jak ja, to niesamowita frajda. Fakt, że nikt wcześniej nie dokonał takiego przejścia, łącząc siatkówkę plażową z halową na najwyższym poziomie, tylko dodatkowo motywuje. Nie mogę się doczekać, aby się wiele nauczyć i na nowo stać się prawdziwym uczniem tej gry – powiedział Anders Mol.

Siatkarz zapewnił jednak, że nie porzuca plażówki. Wraz z dotychczasowym partnerem będzie przygotowywał się do startu w igrzyskach olimpijskich Los Angeles 2028.

– Moim celem jest zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles z Christianem. Myślę, że mogę wyciągnąć wiele lekcji z hali, które wzmocnią moją grę na piasku. Siatkówka plażowa zawsze będzie moim domem – zaznaczył.

Robert Murawski, Polsat Sport, volleyball.no