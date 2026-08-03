Słodko-gorzki smak rankingu ATP dla Polaków. Kto liderem?

Majchrzak nieznaczny awans zawdzięcza występowi w turnieju w Waszyngtonie, gdzie odpadł w drugiej rundzie. Imprezy w stolicy USA nie udało się - zgodnie z planem - zakończyć w niedzielę. Mimo to obaj finaliści - Amerykanin Taylor Fritz, który wyeliminował Polaka, oraz Rafael Jodar – „skonsumowali” już ten sukces i przesunęli się w górę zestawienia. Szczególnie odbyło się to na pozycji 19-letniego Hiszpana, który osiągnął najwyższe w karierze 15. miejsce.

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W czołowej dziesiątce doszło do kilku innych zmian. Na szóstą lokatę awansował Rosjanin Daniił Miedwiediew, a spadki minimalnie odnotowali Australijczyk Alex de Minaur, który jest obecnie siódmy, oraz Amerykanin Ben Shelton, który był ósmy, a plasuje się na 10. miejscu.

W tym tygodniu cała światowa czołówka rywalizować będzie w imprezie rangi ATP 1000 w Montrealu.



Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 3 sierpnia 2026:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 13450

2. (3) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 8160

3. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 8120

4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4740

5. (5) Novak Djoković (Serbia) 3760

6. (7) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3620

7. (6) Alex de Minaur (Australia) 3560

8. (9) Flavio Cobolli (Włochy) 3330

9. (10) Taylor Fritz (USA) 3230

10. (8) Ben Shelton (USA) 2680

...

67. (72) Kamil Majchrzak (Polska) 907

72. (71) Hubert Hurkacz (Polska) 865

MS, PAP