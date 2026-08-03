Startują mistrzostwa świata U17 siatkarek. Kto gra? Kiedy mecze reprezentacji Polski?

Mistrzostwa świata U17 siatkarek zostaną rozegrane w dniach 6-16 sierpnia w Chile. Najlepsze drużyny w tej kategorii wiekowej zagrają w trzech miastach Santiago, San Felipe i Los Andes. W gronie uczestników turnieju znalazła się również reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Marcin Orlik.

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Polskie siatkarki będą rywalizowały w grupie C. Zmierzą się kolejno z Argentyną (6 sierpnia), Brazylią (7 sierpnia), Japonią (9 sierpnia), Chorwacją (10 sierpnia) oraz Hiszpanią (11 sierpnia).

W pierwszej fazie mistrzostw 24 drużyny zostały podzielone na cztery grupy po sześć drużyn i będą rywalizowały systemem każdy z każdym. Cztery najlepsze drużyny z tabeli każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Mistrzostwa świata siatkarek do lat 17 po raz pierwszy zostały rozegrane w 2024 roku w Peru. Turniej wygrała reprezentacja Chin, która w finale pokonała 3:0 Japonię, a po brązowy medal sięgnęły Włoszki. Polki wówczas nie startowały.

Mistrzostwa świata U17 siatkarek 2026 - podział na grupy:

grupa A: Chile, Turcja, Egipt, USA, Tajlandia, Czechy

grupa B: Chiny, Peru, Meksyk, Wenezuela, Tunezja, Filipiny

grupa C: Polska, Japonia, Brazylia, Argentyna, Chorwacja, Hiszpania

grupa D: Włochy, Tajwan, Portoryko, Korea Południowa, Dominikana, Algieria

Mecze reprezentacji Polski na MŚ U17 siatkarek 2026:

2026-08-06: Argentyna – Polska (czwartek, godzina 20.00)

2026-08-07: Brazylia – Polska (piątek, godzina 20.00)

2026-08-09: Japonia – Polska (niedziela, godzina 2.00)

2026-08-10: Polska – Chorwacja (poniedziałek, godzina 20.00)

2026-08-11: Polska – Hiszpania (wtorek, godzina 20.00).

Polsat Sport