Tak Bołądź zareagował na zwycięstwo w Lidze Narodów. Zauważył jedno

Siatkówka

- Myślę, że gdybyśmy zagrali nieco lepiej, ten mecz mógłby się zakończyć szybciej - powiedział Bartłomiej Bołądź w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport. Zdradził również, że polska kadra nie ma zbyt dużo czasu na odpoczynek.

Polski siatkarz Bartłomiej Bołądź serwuje piłkę do siatkówki.
fot. FIVB
Bartłomiej Bołądź

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn powtórzyła sukces sprzed roku i odniosła triumf w Lidze Narodów. Dla Biało-Czerwonych to trzecie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.

 

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Polacy pokonali w niedzielnym finale Stany Zjednoczone 3:2. Tuż po zakończeniu starcia Bartłomiej Bołądź przyznał, że spotkanie mogło potrwać krócej.

 

- Myślę, że gdybyśmy zagrali nieco lepiej, ten mecz mógłby się zakończyć szybciej - powiedział w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

 

- Ale tak się gra finały, nie zawsze jest pięknie, nie zawsze jest w wielkim stylu. Najważniejsze, że jest wygrana - tłumaczył.

 

Atakujący zauważył jednak, że czasu na świętowanie nie ma dużo. Już za nieco ponad miesiąc rozpoczną się mistrzostwa Europy.

 

- Teraz krótki odpoczynek - wyznał. - Mam nadzieję, że naładujemy baterie i już za chwilę zaczynamy przygotowania - podsumował. 

 

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Bartłomiej Bołądź
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