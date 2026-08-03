Tak Bołądź zareagował na zwycięstwo w Lidze Narodów. Zauważył jedno

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn powtórzyła sukces sprzed roku i odniosła triumf w Lidze Narodów. Dla Biało-Czerwonych to trzecie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.

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Polacy pokonali w niedzielnym finale Stany Zjednoczone 3:2. Tuż po zakończeniu starcia Bartłomiej Bołądź przyznał, że spotkanie mogło potrwać krócej.

- Myślę, że gdybyśmy zagrali nieco lepiej, ten mecz mógłby się zakończyć szybciej - powiedział w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

- Ale tak się gra finały, nie zawsze jest pięknie, nie zawsze jest w wielkim stylu. Najważniejsze, że jest wygrana - tłumaczył.

Atakujący zauważył jednak, że czasu na świętowanie nie ma dużo. Już za nieco ponad miesiąc rozpoczną się mistrzostwa Europy.

- Teraz krótki odpoczynek - wyznał. - Mam nadzieję, że naładujemy baterie i już za chwilę zaczynamy przygotowania - podsumował.

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HP, Polsat Sport