Tragiczne wieści. Nie żyje były bramkarz i legenda Lechii Gdańsk. Miał 43 lata

Bąk razem z Lechią przeszedł praktycznie przez wszystkie szczeble rozgrywkowe w naszym kraju. Do gdańskiego zespołu trafił już jako junior w latach '90. W pierwszej drużynie zadebiutował na boiskach A-klasy. Przez siedem lat awansował z nią do Ekstraklasy.

W 2010 roku spróbował swoich sił w portugalskim Maritimo, ale kilka miesięcy później wrócił do Polski i zasilił szeregi Wisły Płock, a następnie Podbeskidzia Bielsko-Biała. Po krótkiej przygodzie w bułgarskim Etyr Tyrnowo, w 2013 roku ponownie związał się z Lechią, w której zakończył karierę cztery lata później.

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Bąk był wielokrotnym kapitanem Lechii, z którą zajął czwarte i piąte miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Po zakończonej karierze pracował w klubowej Akademii, z którą rozstał się w 2022 roku.

"Lechia Gdańsk - dziękuje Tobie za każdy dzień w moim życiu. To nasza wspólna miłość. Jaka ona była? Gdybym powiedział że zawsze słodka. Skłamałbym. Wiec jaka? Autentyczna, prawdziwa, z momentami wielkich uniesień a zarazem smutków i kłótni. Nigdy o Tobie nie zapomnę. Postanowiłem na teraz się rozstać. Nie złość się. Rodzina oraz ambicja kieruje mnie w tej chwili w inną stronę. Życzę Ci jak najlepiej. Dbaj o siebie. Do zobaczenia" (pisownia oryginalna) - napisał wówczas w mediach społecznościowych.

Krystian Natoński