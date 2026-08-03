Transmisja meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze w el. Ligi Europy na sportowych antenach Polsatu!

Zabrzanie nie byli faworytem w rywalizacji z renomowanym Fenerbahce, ale pokazali się z przyzwoitej strony. Wicemistrzowie kraju przegrali w Stambule tylko 0:1, aby zremisować u siebie 1:1.

W międzyczasie Górnik wygrał na inaugurację rozgrywek PKO BP Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław 2:1. Wcześniej drużyna z Górnego Śląska zaczęła nowy sezon od porażki w Superpucharze Polski z Lechem Poznań.

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W środowy wieczór podopieczni Michala Gasparika zmierzą się na Węgrzech z Ferencvaros, który ma za sobą dwie rundy eliminacji Ligi Europy. Najpierw ekipa "Madziarów" pokonała Vojvodinę, a następnie Twente. Piłkarze z Budapesztu zanotowali falstart na krajowy podwórku, bo najpierw przegrali z Paks 2:4, a następnie zremisowali z Vasas 0:0.

Rewanżowe starcie obu zespołów zaplanowano na 13 sierpnia w Zabrzu. W przypadku awansu Górnik zagra w czwartej rundzie z Trabzonsporem, natomiast odpadnięcie będzie oznaczało grę w czwartej rundzie el. Ligi Konferencji z AS Monaco.

Gdzie obejrzeć mecz Ferencvaros - Górnik? O której godzinie?

Transmisja meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze w środę od godz. 20:15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.