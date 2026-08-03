Udana inauguracja Celtiku. Zadecydowało jedno trafienie

"The Bhoys" w niesamowitych okolicznościach sięgnęli po mistrzostwo Szkocji w poprzednim sezonie. O losach tytułu decydowała ostatnia kolejka i bezpośrednie starcie z Hearts. Rewelacja rozgrywek objęła nawet prowadzenie na Celtic Park, ale ostatecznie lepsi okazali się gospodarze.

Dzięki temu podopieczni Martina O'Neila zapewnili sobie możliwość gry w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, ale zanim to nastąpi rozpoczęli nowy sezon na krajowym podwórku. Pierwszym rywalem było Dundee FC, z którym Celtic zmierzył się w poprzedniej kampanii aż czterokrotnie, z czego raz w 1/8 finału Pucharu Ligi. Tylko pierwsze starcie ligowe padło łupem niżej notowanego zespołu.

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W poniedziałkowy wieczór również przeważał Celtic, który stwarzał sobie znacznie więcej klarownych sytuacji i miał o wiele większe posiadanie piłki. Do przerwy jednak obie drużyny schodziły do szatni z bezbramkowym remisem. Kibice zobaczyli tylko jedno trafienie autorstwa Nygrena w 52. minucie spotkania.

Celtic w kolejnym meczu zmierzy się na wyjeździe z Kilmarnock.

Celtic Glasgow - Dundee FC 1:0 (0:0)

Bramka: Nygren 52.

Krystian Natoński, Polsat Sport