UFC Fight Night 284. Gdzie obejrzeć galę z Mateuszem Gamrotem? Transmisja TV i stream online

Mateusz Gamrot zawalczy z niepokonanym w UFC Australijczykiem. Ten przegrał w karierze tylko raz - w lutym 2021 roku, kiedy w debiutanckim pojedynku w MMA pokonał go Pablo Torrealba. Od tamtej pory Salkilld wygrał dwanaście kolejnych walk.

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- Jest młodym, niebezpiecznym przeciwnikiem. Dużo kopie, stara się sprowadzić walkę do parteru. Oglądając jego pojedynki, mam nadzieję, że będzie chciał utrzymać swój styl i to samo zaprezentuje w sobotę - przyznał Polak w rozmowie z Polsatem Sport.

35-latek cieszy się, że będzie to pojedynek wieczoru. Tym samym można się spodziewać nawet 25 minut walki.



- To będzie widowiskowe starcie - będzie akcja i duże tempo - zapowiedział. - Walka wieczoru gali UFC to jest duża ekspozycja, więc musi się tam dziać - dodał.

Gamrot powróci do klatki po zwycięstwie nad Estebanem Ribovicsem na kwietniowej gali UFC 327. Polak całkowicie zdominował rywala i odniósł zwycięstwo przez poddanie (trójkąt rękoma) w drugiej rundzie. Była to dla niego 13. walka w amerykańskiej organizacji.

Salkilld na początku maja wygrał z kolei z niegdyś pogromcą Gamrota Beneilem Dariushem. 26-latek potrzebował niespełna rundy, by posłać dużo bardziej doświadczonego rywala na deski.

Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night 284 z udziałem Mateusza Gamrota?

Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 284 w nocy z soboty (8 sierpnia) na niedzielę (9 sierpnia) od godziny 23:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Karta walk gali UFC Fight Night 284

Waga lekka: Mateusz Gamrot (26-4) - Quillan Salkilld (12-1)

Karta główna

Waga lekka: Billy Quarantillo (18-7) - Diego Ferreira (19-7)

Waga piórkowa: Darren Elkins (29-12) - Yadier del Valle (10-1)

Waga ciężka: Jose Montanha (6-1) - Louie Sutherland (11-5)

Waga półśrednia: Ty Miller (7-0) - Billy Ray Goff (9-4)

Waga kogucia: Miles Johns (15-5) - Jessie Rosas (8-1)

Karta wstępna (Transmisja od godziny 23:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Waga półciężka: Diyar Nurgozhay (11-2) - Bruno Lopes (14-3)

Waga ciężka: Steven Asplund (7-2) - Guilherme Pat (6-1)

Waga słomkowa: Amanda Lemos (15-6-1) - Alexia Thainara (14-1)

Waga musza: Juliana Miller (4-4) - Ravena Oliveira (7-4-1)

Waga lekka: Manoel Sousa (14-1) - Richie Miranda (13-1)

HP, Polsat Sport