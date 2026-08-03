WTA w Toronto: Magda Linette - Carol Zhao. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette - Carol Zhao to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Toronto. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Carol Zhao na Polsatsport.pl.

Magda Linette kontynuuje zmagania za oceanem. Po odpadnięciu w pierwszej rundzie w Waszyngtonie, tym razem Polka bierze udział w turnieju rangi WTA 1000 w Toronto.

 

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Przeciwniczką Linette w premierowej fazie zmagań w Kanadzie jest reprezentantka gospodarzy Carol Zhao. Ta otrzymała od organizatorów dziką kartę.

 

Dla Linette i Zhao pierwsza bezpośrednia potyczka. Obie notują za to fatalne serie. Polka przegrała trzy ostatnie mecz, zaś Kanadyjka - sześć.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Carol Zhao na Polsatsport.pl.

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