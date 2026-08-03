WTA w Toronto: Magda Linette - Carol Zhao. Relacja live i wynik na żywo

Magda Linette kontynuuje zmagania za oceanem. Po odpadnięciu w pierwszej rundzie w Waszyngtonie, tym razem Polka bierze udział w turnieju rangi WTA 1000 w Toronto.

ZOBACZ TAKŻE: Były partner Polaka najlepszym przyjacielem Zvereva. Szczere wyznanie Niemca

Przeciwniczką Linette w premierowej fazie zmagań w Kanadzie jest reprezentantka gospodarzy Carol Zhao. Ta otrzymała od organizatorów dziką kartę.

Dla Linette i Zhao pierwsza bezpośrednia potyczka. Obie notują za to fatalne serie. Polka przegrała trzy ostatnie mecz, zaś Kanadyjka - sześć.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Carol Zhao na Polsatsport.pl.

Polsat Sport