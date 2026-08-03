Zaskakujące słowa Polaka po zwycięstwie w UFC. "Nie wszystko kręci się wokół trzech literek"

Rębecki od początku miał wielką przewagę nad rywalem - po kilkudziesięciu sekundach zanotował skuteczne obalenie, a następnie metodycznie rozbijał Kanadyjczyka kolejnymi ciosami aż do momentu, gdy sędzia przerwał pojedynek. Tym samym zaliczył piąte zwycięstwo w UFC.

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33-latek opublikował właśnie w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym podsumował wygraną.

"Mamy to. Mogę teraz spokojnie złapać oddech i powiedzieć parę słów" - rozpoczął. "Bardzo dziękuję mojemu sztabowi trenerskiemu. Jest on wielki i tworzymy wszyscy razem zgrany zespół. Cieszę się, że to tak teraz wygląda" - przekazał na Instagramie.

"Dużo zmian wprowadziłem i, jak sami widzieliście, przyniosły one pozytywne rezultaty. Teraz będziemy mieć przestrzeń i myślę, że więcej będzie można wnieść do klatki" - tłumaczył.

Polak nie ukrywał, że ostatni okres był dla niego bardzo trudny.

"Z boku mogło się wydawać, że jest super, ale tylko z boku. Jestem twardy i przejdę przez wszystko, ale gniotło mnie to cały czas. Miejcie przy sobie dobrych ludzi, tacy zawsze będą służyć dobrą radą albo słowem otuchy" - oznajmił.

Na koniec dość niespodziewanie dał do zrozumienia, że musi zmienić podejście do rywalizacji.

"Cieszę się, że dalej mogę realizować marzenia i ta podróż trwa, ale zaczynam sobie uświadamiać, że nie wszystko kręci się wokół trzech literek. Nawet jeśli one brzmiałyby inaczej niż UFC, to dalej myślę, że wnoszę umiejętności do klatki, a nie logotyp. Chcę jeszcze nad tym popracować. To pozwoli mi w pełni oczyścić głowę i bawić się tym sportem" - podsumował Rębecki.

HP, Polsat Sport