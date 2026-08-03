Znamy skład polskich kajakarzy na MŚ w Poznaniu. „Zrobimy wszystko, aby powalczyć o medale”

Czwartą z rzędu imprezę mistrzowską w niezmienionym składzie zaliczy natomiast osada, która rok temu sięgała po brąz ME w olimpijskiej konkurencji K-4 500 m.

Przez ostatnie miesiące trwała intensywna weryfikacja, na kogo warto postawić w kontekście najważniejszej imprezy roku. Wszelkie przygotowania, jak również oficjalne i nieoficjalne testy podporządkowane były wyborom zawodników, którzy będą mieli największe szanse na sukces podczas MŚ w Poznaniu. Światowy czempionat stanowi jednocześnie część kwalifikacji na igrzyska w 2028 roku w Los Angeles, a punkty zebrane w trakcie tej imprezy ważą najwięcej i mogą mieć kluczowe znaczenie dla pozycji w olimpijskim rankingu.

Skład swojej kadry na MŚ w Poznaniu (26-30 sierpnia) wybrał już trener Ryszard Hoppe. Szkoleniowiec reprezentacji Polski kajakarzy postawił na sprawdzone rozwiązanie we flagowej osadzie K-4 500 m, która na czwartej kolejnej imprezie mistrzowskiej wystąpi w niezmienionym składzie. W olimpijskiej czwórce zobaczymy Jakuba Stepuna, Valeriego Vicheva, Sławomira Witczaka i Jarosława Kajdanka.

– Chłopacy w ostatnich startach pokazali, że poczynili progres i że należą do światowej czołówki. Na PŚ w Montrealu w przedziale pół sekundy zmieściło się sześć osad. Różnice między reprezentacjami są niewielkie, dlatego postaramy się zrobić wszystko, żeby podnieść swój poziom do MŚ i realnie powalczyć o medal w Poznaniu – przekonuje trener Ryszard Hoppe.

W konkurencji K-2 500 m wystąpią Vichev i Kajdanek, którzy w tym sezonie PŚ dwukrotnie meldowali się w finale, a ponadto, w bezpośrednim, „polskim” pojedynku podczas PŚ w Montrealu okazali się lepsi od osady Wiktor Leszczyński/Przemysław Korsak. Ten ostatni dostanie szansę startu na MŚ w konkurencji K-1 1000 m. Na najdłuższym dystansie K-1 5000 m popłynie natomiast Piotr Morawski. Naszą największą nadzieją na sukces w rywalizacji jedynkarzy będzie jednak Alex Borucki. 20-letni zawodnik KKW Kraków przeżywa najlepszy czas w karierze, bowiem w czerwcu w Montemor-o-Velho został seniorskim mistrzem Europy w K-1 500 m, a następnie w kanadyjskim Halifax został młodzieżowym mistrzem świata w tej konkurencji oraz srebrnym medalistą MMŚ w K-4 500 m.

– Alex Borucki najpierw na ME w Montemor-o-Velho, a następnie na PŚ w Kanadzie przekonał, że potrafi walczyć z najlepszymi. W Montrealu przy odrobinie szczęścia też mógł mieć medal, natomiast liczymy, że „odkuje” się na MŚ w Poznaniu. Na pewno ma wszelkie zadatki, aby myśleć o podium – wskazuje trener Hoppe.

Częścią kwalifikacji do MŚ w Poznaniu były czerwcowe mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Złota wywalczone przez jedynkarzy na 200, 500, 1000 i 5000 m premiowały bowiem do startu w sierpniu w stolicy Wielkopolski.

– Wyjątkiem od tej reguły będzie Wojciech Pilarz, wicemistrz kraju w K-1 200 m, który popłynie w tej konkurencji na MŚ z uwagi na start Kuby Stepuna w K-4 500 m. Konkurencje te kolidują ze sobą w programie, więc stawiamy wszystkie siły na priorytet, jaką niewątpliwie jest olimpijska czwórka – dopowiada Hoppe, którego podopieczni w niedzielę stawili się na kolejnym obozie w Wałczu do MŚ. Treningi na obiektach wałeckiego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich potrwają do 24 sierpnia.

Sierpniowe MŚ w Poznaniu, do których przygotowują się nasi zawodnicy, mają wielkim kajakowym świętem. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji dla kibiców. a na tor regatowy Malta warto przyjść nie tylko po to, by oglądać walkę o medale najlepszych kajakarzy świata. W rozbudowanej strefie kibica będzie można spróbować swoich sił w różnych typach kajaków, parakajakach oraz smoczych łodziach. Na odwiedzających czekać będą również atrakcje przygotowane przez Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. Kibice będą mogli zobaczyć wojskowy sprzęt, poznać wyposażenie żołnierzy, a także skosztować tradycyjnej, wojskowej grochówki. O wyjątkową atmosferę na trybunach przez cały czas zadba DJ Gambit, natomiast oficjalne otwarcie mistrzostw uświetni koncert Dawida Kwiatkowskiego.

Informacja Prasowa