To obecnie bezapelacyjnie najlepsza drużyna na świecie. Odkąd prowadzenie reprezentacji Polski objął Nikola Grbić, z każdej imprezy wraca ona z medalem. Nie inaczej było podczas tegorocznego turnieju finałowego Ligi Narodów.



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Polacy w fazie interkontynentalnej przegrali dwa spotkania. Ostatnie tygodnie były jednak dla nich znakomite. Najwyższa forma przyszła w najważniejszym momencie, a to zaprocentowało zwycięstwem w całych rozgrywkach. Starcie finałowe ze Stanami Zjednoczonymi z pewnością zapadnie w pamięć kibiców, bo dostarczyło wielu emocji. Po pięciu setach lepsi okazali się Biało-Czerwoni.



To trzecie złoto Ligi Narodów dla Polski, w szeregach której błysnęło kilku zawodników dostających dotychczas mniej szans na grę. Najlepszym wybrany został jednak filar zespołu Tomasz Fornal.



Złota drużyna dotrze do Polski we wtorek w godzinach porannych. Planowo Polacy mają wylądować na Okęciu o godzinie 7:30, a o 8:30 odbędzie się oficjalne powitanie.

Transmisja powitania reprezentacji Polski siatkarzy w Warszawie rozpocznie się około godziny 8:30 na antenie Polsatu Sport 1, a także na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Marta Ćwiertniewicz