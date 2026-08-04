100 minut i koniec! Maja Chwalińska wyeliminowana z turnieju w Toronto

Maja Chwalińska powróciła na kort po ponad miesięcznej przerwie i kontuzji, której doznała w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka na inaugurację zawodów WTA 1000 w Toronto zmierzyła się z Talią Gibson.

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Od samego początku było to niezwykle wyrównane starcie. Już w drugim gemie Australijka miała szansę na przełamanie, ale nasza zawodniczka dobrze się wybroniła i doprowadziła do remisu (1:1).

Po chwili Chwalińska zaliczyła kapitalnego gema przy serwisie rywalki. Nie oddała jej nawet punktu i wydawało się, że za kilka minut jej przewaga będzie tylko rosła. 24-latka nie dała jednak rady obronić podania i było 2:2.

W kolejnych dwóch gemach obie zawodniczki spisały się bardzo dobrze. Choć wymiany były długie, gra była płynna i trudno było wskazać faworytkę do triumfu. Przy stanie 3:3 i podaniu Gibson, Chwalińska szybko wyszła na prowadzenie 40:15. Miała dwa break pointy, ale 22-latka wróciła do gry. Dopiero za trzecim razem udało się zanotować przełamanie.

Radość nie trwała jednak długo, ponieważ w kolejnej odsłonie Gibson zaliczyła przełamanie powrotne. Australijka była bezbłędna przy swoim serwisie i prowadziła już 5:4.

Chwalińska nie podołała wyzwaniu w 12. gemie. Kiedy przegrywała już 0:40, nagle w imponującym stylu zdobyła cztery punkty z rzędu i była blisko, by obronić podanie. Gibson nie poddała się, zaliczyła świetną końcówkę, kolejne przełamanie i wygrała pierwszego seta 7:5.

Druga odsłona mogła świetnie rozpocząć się dla Polki, która była blisko wygrania gema przy serwisie Australijki. Nie wykorzystała jednak aż trzech break pointów.

Od tamtej pory gra Chwalińskiej całkowicie się posypała. Wyraźnie myliła się w polu serwisowym (łącznie popełniła aż siedem podwójnych błędów). Do tego młodsza tenisistka często wygrywała wymiany, grając stylem Polki. Niejednokrotnie zagrywała tuż za siatkę, by po odbiciu Chwalińskiej posyłać piłkę nad naszą zawodniczką.

Było 0:4, kiedy Gibson zaczęła się mylić. Finalistka tegorocznego Roland Garros robiła, co mogła i finalnie zaliczyła pierwsze przełamanie. W kolejnym gemie nie zdobyła jednak nawet punktu. Tak samo było przy następnym podaniu Australijki, która w końcówce była bezlitosna i ostatecznie wygrała 7:5, 6:1. Mecz trwał 100 minut.

Maja Chwalińska - Talia Gibson 5:7, 1:6

HP, Polsat Sport