AC Milan - Inter Mediolan. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Dwa mediolańskie kluby marzą, aby w tym sezonie wywalczyć mistrzostwo kraju, co dla Interu oznaczałoby obronę tytułu. Do tego należy dodać nadzieje związane z udanymi występami w europejskich pucharach. O ile ekipa czarno-niebieskich kolejny raz zagra w Lidze Mistrzów, to czerwono-czarni stracili taką szansę na finiszu poprzednich rozgrywek.

Siedmiokrotni triumfatorzy Pucharu Europy wystąpią "tylko" w Lidze Europy i ich nadrzędnym celem będzie jak najlepsza postawa na krajowym podwórku.

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Oba utytułowane kluby z Italii przebywają w dalekiej Australii, gdzie stoczą bezpośrednie starcie. W składzie Interu na ten sezon ponownie znalazł się Piotr Zieliński.

W poprzednim sezonie AC Milan, mimo że spisał się znacznie gorzej w Serie A, dwukrotnie pokonał lokalnego rywala - w obu przypadkach 1:0. Co ciekawe, Inter na derbowe zwycięstwo czeka od kwietnia 2024 roku. Siedem kolejnych meczów to pięć zwycięstw sąsiada i dwa remisy. Jak będzie tym razem?

Gdzie obejrzeć mecz AC Milan - Inter? O której godzinie?

Transmisja meczu AC Milan - Inter Mediolan w środę 5 sierpnia od godz. 13:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.