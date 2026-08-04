Adam Małysz żałuje zwolnionych z PZN-u. "Nie było przekazania pałeczki"

Michał Białoński, Polsat Sport: Apelowałeś do nowego zarządu PZN-u, by sprawny mechanizm z młodymi menedżerami nie został za bardzo przemodelowany. Sekretarz generalny Tomasz Grzywacz sam zrezygnował, zastąpił go będący już za twojej kadencji w federacji Jakub Michalczuk. Ale szefowa Departamentu Sportu i Reprezentacji Narodowych Martyna Mital została zwolniona. Serce krwawi, gdy widzisz takie zmiany?



Adam Małysz, legenda skoków, były prezes PZN-u: Na pewno z jednej strony jest mi trochę szkoda, bo te osoby były bardzo zaangażowane i oddawały się temu co robią.



Nowy prezes, nowy zarząd chcą budować swój potencjał. Szkoda tylko, że to nastąpiło tak szybko, nie zostało rozłożone w czasie, by mogło dojść do naturalnego przekazania pałeczki następcom na tych stanowiskach.



Ale to już nie są moje kompetencje, tylko nowego zarządu i nowego prezesa. Oni tak zdecydowali i nawet głupio mi oceniać tę sytuację, bo nie ma mnie już wewnątrz związku. Ale niezmiennie jak najlepiej życzę PZN-owi, skokom i pozostałym sportom, które zrzesza. Przez minione cztery lata naprawdę bardzo się temu poświęciłem i oddałem. Mam nadzieję, że federacja będzie nadal funkcjonować tak jak funkcjonowała, może nawet i lepiej. Tego się nie da w tym momencie określić.

Tuż po czerwcowych wyborach w Krakowie prezes Apoloniusz Tajner wyjaśnił, że nie odbierał telefonów od ciebie, bo nie chciał, by dochodziło do jakichkolwiek kontaktów między wami przed wyborami. Po nich zapowiedział spotkanie z Adamem Małyszem. Ale już podczas Grand Prix w Wiśle stwierdził, że jest ono niepotrzebne. Czy takie, niezainicjowane przez ciebie, niesnaski w rodzinie polskich skoków są potrzebne?

Ja się sam temu dziwię. Spotkałem się z opinią - nie ze strony prezesa Tajnera, ale od innych ludzi, że faktycznie jest jakiś konflikt między nami. Moje zdziwienie jest tym większe, że nie uważam, że zrobiłem coś w tym kierunku. Jeszcze nie tak dawno temu spotkaliśmy się w Warszawie, w Hotelu Poselskim na kawie i nic nie świadczyło o tym, że prezes Tajner żywi jakiś uraz do mnie. Z jednej strony jest to przykre, z drugiej – nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja na pewno nie mam potrzeby, żeby się żalić, czy wyrażać pretensje. Jest jak jest po prostu.

Prezes Andrzej Wąsowicz przechodzi do opozycji. Również przez traktowanie Małysza

Prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz powiedział mi, że powoli przechodzi do opozycji w stosunku do nowego zarządu. M.in. z uwagi na to, jak został potraktowany Adam Małysz. Podkreślił też, że jeszcze nigdy w historii PZN nie miał tak dobrej sytuacji finansowej, jak ta, w jakiej zostawiłeś federację. Zresztą fakt ten potwierdził również prezes Tajner.



Dokładnie tak jest. Tym bardziej ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Spokojnie poczekam. Jeżeli pan prezes Tajner będzie miał ochotę, żeby się spotkać, to nie ma problemu. Jeżeli będzie chciał przekazać mi, skąd ta sytuacja, że nie chce ze mną rozmawiać, to też będę za to wdzięczny. Uważam, że każde nieporozumienia trzeba wyjaśniać, a ja w tym momencie nie mam pojęcia, o co chodzi.

Czy pozycja Maciusiaka i Horngachera jest zagrożona? Adam Małysz komentuje

Przejdźmy do sztabu trenerskiego skoczków. Czy trio, a nawet kwartet trenerów: Stefan Horngacher, Maciej Maciusiak, Michal Doleżal i Łukasz Kruczek będą mieli takie samo oparcie w zarządzie jak za twoich czasów? Pamiętamy przygody z reprezentacją naszych piłkarzy śp. Leo Beenhakkera, który miał parasol ochronny, dopóki PZN-em rządził Michał Listkiewicz, ale gdy stery w związku przejął Grzegorz Lato czar prysł i Holender został szybko odprawiony. Każdy wie, że powrót Horngachera to jest autorski pomysł Adama Małysza i Macieja Maciusiaka.

Powiem tak: skoki zasłużyły na to, aby cały czas w nie inwestować, pchać je do przodu. Świat ucieka. Bez pieniędzy, zaangażowania, motywacji nie jesteśmy w stanie dogonić światowej czołówki. Jeśli ktokolwiek będzie myślał, że jest w stanie zdziałać coś półśrodkami, to jest w błędzie. Naprawdę wymagane jest doinwestowanie i ciągłe wspieranie trenerów. Tym bardziej, że związek na pewno na to stać w tym momencie.