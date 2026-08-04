Baraniewski dopiął swego! Wielki awans stał się faktem

Iwo Baraniewski (9-0) na początku czerwca pokonał Juniora Tafę (7-6-0) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie podczas gali UFC Fight Night 278 w Las Vegas. Polak został nagrodzony kolejnym bonusem. Było to dla niego trzecie zwycięstwo w największej organizacji na świecie.

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UFC opublikowało we wtorek zaktualizowane rankingi po gali w Zagrzebiu. Baraniewski awansował na 15. miejsce w kategorii półciężkiej. Tym samym zajął dotychczasową pozycję byłego mistrza Jana Błachowicza, który poniósł w sobotę bolesną porażkę w starciu z Navajo Stirlingiem.

27-latek nie potrzebował dużo czasu, by zareagować na kapitalną wiadomość.

"Bardzo miłe wieści. Dodatkowy zastrzyk motywacji przed kolejną walką" - napisał na portalu X. "Idziemy po więcej" - dodał na Instagramie.

Na ten moment nie ma oficjalnej informacji, kiedy Baraniewski powróci do klatki. Portal Lowking.pl podał jednak, że dojdzie do tego już 19 września na gali UFC 331 w Los Angeles. Rywalem Polaka ma być sklasyfikowany w rankingu na 13. lokacie Alonzo Menifield.

HP, Polsat Sport