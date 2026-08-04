Mistrzowie Ligi Narodów 2026 według planu mieli wrócić z Chin we wtorek o 7:30, jednak z powodu opóźnienia samolotu, którym podróżowali z Ningbo do Pekinu, nie zdążyli na kolejny lot - z chińskiej stolicy do Warszawy. To sprawiło, że musieli zostać w Pekinie na noc i znaleźć inne loty powrotne.

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- Mieliśmy wylecieć z Ningbo o 23:05, w końcu wylecieliśmy o trzeciej w nocy. Lądując w Pekinie widzieliśmy, jak samolot do Warszawy wzlatywał do góry - opowiada Bednaruk, który komentował z Ningbo wszystkie spotkania turnieju finałowego VNL razem z Tomaszem Swędrowskim.

- Wtedy zaczęły się kłopoty. Trzeba było podzielić całą grupę - zawodnicy i sztab to prawie 30 osób. Do tego byliśmy też my i polscy kibice, którzy przyjechali do Ningbo. Kombinacji było mnóstwo. Część poleciała przez Sztokholm, część przez Frankfurt, a duża grupa została i wraca do Polski tym samym połączeniem, tylko dobę później - kontynuuje wysłannik Polsatu Sport na finały Ligi Narodów.

- Wszyscy jesteśmy zmęczeni i wyczerpani. Było dużo kłopotów, jednak najważniejsze jest to, że za kilka godzin wsiadamy w samolot i w środę o 7:30 jesteśmy na Okęciu. Pocierpieliśmy, ale krok po kroku zmierzamy do Warszawy. Czekajcie na zawodników - apeluje w swoim raporcie z Chin Bednaruk.

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Wśród siatkarzy, którzy wrócą do Warszawy w środę rano lotem z Pekinu, będą m.in. Tomasz Fornal, uznany najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju finałowego, i Kamil Semeniuk.

Tuż po wylądowaniu reprezentantów Polski odbędzie się oficjalne powitanie drużyny, która w niedzielę po raz drugi z rzędu zdobyła w Ningbo złoto Ligi Narodów.

Przylot polskich siatkarzy planowany jest na 7.30, a uroczyste powitanie odbędzie się około 8.00-8.30. Transmisja na antenie Polsatu Sport 1, a także na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

GW, Polsat Sport