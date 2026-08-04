Co z powrotem polskich siatkarzy do kraju? Są nowe informacje

Siatkówka

Polscy siatkarze napotkali na problemy w drodze powrotnej do kraju po triumfie w Lidze Narodów w chińskim Ningbo. Pierwotnie reprezentacja miała wylądować w Warszawie we wtorek rano, jednak z powodu opóźnień samolotów powrót niepełnej kadry nastąpi dopiero w środę - poinformował PZPS.

Siatkarze reprezentacji Polski w strojach biało-czerwonych stoją na podium, otoczeni przez konfetti i światła, celebrując zwycięstwo w Lidze Narodów.
fot. FIVB
Siatkarze reprezentacji Polski

Biało-czerwoni w podróż powrotną z Ningbo udali się w poniedziałek. Ich trasa miała przebiegać przez Pekin, skąd mieli mieć już bezpośredni lot do Warszawy. Z powodu opóźnienia ich pierwszego samolotu z Ningbo nie zdążyli jednak na przesiadkę i poniedziałkowy samolot z Pekinu do Warszawy wystartował bez nich.

 

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Polscy siatkarze - jak przekazała krajowa federacja - byli więc zmuszeni zostać na noc w stolicy Chin i do Warszawy będą wracać grupami. Pierwsza część kadry ma wylądować w Warszawie w środę o godz. 7.30. Wśród pierwszych zawodników wracających do Polski będą m.in. Tomasz Fornal, uznany najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju finałowego, i Kamil Semeniuk.

 

Biało-czerwoni drugi z rzędu złoty medal Ligi Narodów wywalczyli w niedzielę, wygrywając w finale z USA 3:2.

 

Po powrocie do kraju siatkarzy czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu. 

KP, PAP
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