Czy PZPN odwoła mecze Pucharu Polski? „Biorą wielką odpowiedzialność”

Kardiolog sportowy, prof. Łukasz Małek, ostrzega wprost: - To wielkie ryzyko, które może skończyć się tragedią i przypomina tę sprzed miesiąca, kiedy w wyścigu kolarskim pod Warszawą zmarło dwóch kolarzy.

Dwóch mężczyzn, jeden z nich miał 30 lat, zostało znalezionych na trasie wyścigu, służby nie zdążyły udzielić im pomocy. W Polsce panowały wówczas rekordowe upały, temperatury dochodziły do 40 st. C, w Słubicach odnotowano rekordową temperaturę w historii Polski - 40,5 st. Choć organizator przygotował dodatkowe kurtyny wodne oraz bufety z napojami, doszło do zgonów, w których wykluczono urazy mechaniczne i zmiany chorobowe.

Co ma wspólnego czerwcowy wyścig kolarski z piłką nożną? Na środę zaplanowano dziewięć meczów rundy wstępnej Pucharu Polski, tego samego dnia przez cały kraj przetoczy się kolejna fala horrendalnych upałów, temperatury znów dojdą do 40 st. C. Sprawdziliśmy, jakie są prognozy dla dziewięciu lokalizacji, w których odbędą się spotkania, wzięliśmy pod uwagę godziny rozpoczęcia meczów. W kilku miejscach będzie istne piekło – w Pruszkowie, gdzie Znicz zagra z ŁKS II (36 st. C, odczuwalna 38 st. C), w Łęcznej, gdzie Górnik zmierzy się z KKS Kalisz (36 st. C, odczuwalna 37 st. C), w Dankowicach, gdzie Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmuje Hutnika Kraków (36 st. C, odczuwalna 36 st. C), i w Nowym Sączu, gdzie Sandecja zagra z Rekordem Bielsko-Biała (36 st. C, odczuwalna 35 st. C).

Zwróciliśmy uwagę na te miasta, bo rekomendacja FIFPro, globalnej organizacji reprezentujących piłkarzy, dotyczy właśnie tej cezury. „Jeżeli temperatura otoczenia ma 36 lub więcej stopni, mecze powinny zostać opóźnione lub przełożone do czasu, aż warunki dla zawodników i sędziów będą bezpieczniejsze” – czytamy w wytycznych. Problem w tym, że są to tylko wytyczne, a nie sztywne ramy, w przepisach jest mowa tylko o minimalnej temperaturze, która nie może spaść poniżej -15 st. C.

Poprosiliśmy o komentarz prof. Łukasza Małka, kardiologa sportowego z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Oto jego opinia: - Stanowczo nie rekomendowałbym meczów przy tak wysokich temperaturach. Każdy wysiłek o charakterze dynamicznym, wytrzymałościowym trwającym 90, a nawet 120 minut, to wielkie ryzyko. Organizatorzy biorą na siebie wielką odpowiedzialność. Mówimy nie tylko o wysokiej temperaturze, należy wziąć także pod uwagę otwartą, nasłonecznioną przestrzeń, która znacząco zwiększa prawdopodobieństwo różnego rodzaju zdarzeń. Mówimy o zawodowych sportowcach, ale i oni podlegają ryzyku wyczerpania cieplnego, włącznie z udarem cieplnym, stanów przedomdleniowych czy nawet utraty przytomności. Sam pamiętam, jak kilka lat temu prowadziłem testy sprawnościowe od strony medycznej nadzorowałem testy sprawnościowe sędziów Ekstraklasy. Odbyły się one na przełomie lipca i sierpnia. Były tak samo wysokie temperatury, sędziowie musieli nie tylko sprintem pokonać w określonym czasie pewne odcinki, ale też zaliczyć tak zwany beep-test, czyli 75-metrowe przyspieszenia, a potem 25 metrów marszu i tak kilkanaście powtórzeń. Dochodziło wówczas do zasłabnięć, raz nawet wzywaliśmy karetkę, jednego sędziego trzeba było przywieźć do pobliskiego szpitalu ze względu na podejrzenie zawału mięśnia sercowego. Dopiero po tym zdarzeniu przełożono testy na późniejsze godziny. Dodam, że specjaliści medyczni FIFA rekomendują, by w tego typu sytuacjach mecze rozgrywane były w godzinach późniejszych, późnowieczornych. Oczywiście z dodatkowymi przerwami. Jeśli mecze Pucharu Polski się odbędą, mimo bardzo surowych prognoz, będzie to bardzo zły sygnał dla innych. Sport ma promować zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, a nie wysyłać odwrotny przekaz. Na koniec powiem tylko, że kilka tygodni temu byliśmy świadkami dwóch zgonów w czasie zawodów kolarskich pod Warszawą. To chyba jest wystarczające ostrzeżenie.

Zapytaliśmy Konrada Kowalskiego, dyrektora departamentu rozgrywek PZPN, czyli organizatora Pucharu Polski, czy mecze zostaną odwołane. Oto jego odpowiedź: - Decyzje będą podejmować na miejscu sędziowie. Jeżeli zdarzy się, że ekstremalne warunki pogodowe będą zagrażać zdrowiu zawodników, to właśnie arbitrzy na miejscu razem ze sztabami podejmą decyzję, czy grają dalej, czy nie. Przepisy nie określają najwyższej możliwej temperatury, by odwołać spotkanie. Jeśli panują ekstremalne warunki pogodowe, niezależnie czy to są wysokie temperatury, burza czy ulewa, mecz może zostać przerwany.

W praktyce to właśnie na sędziów spadnie odpowiedzialność. Jak się okazuje, całkiem niemała. Jest bowiem jeszcze jeden niuans, który organizatorzy powinni wziąć pod uwagę. Jeden z klubowych prawników, którego drużyna bierze udział w rozgrywkach Pucharu Polski w rundzie wstępnej, analizował sprawę pod względem prawnym. Jego zdaniem podejmujący decyzję o rozegraniu meczu wbrew wytycznym biorą na siebie odpowiedzialność, ale jest ona bardziej umowna niż faktyczna. Problem zrobi się, kiedy dla danego miejsca wysłany zostanie alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informujący o niebezpieczeństwie i nakazujący pozostanie w domach. Wówczas, przy nieprzewidzianych zdarzeniach, odpowiedzialność będzie realna, mogą np. przestać obowiązywać ubezpieczenia piłkarzy…