Ekipa z Danii w poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów wyeliminowała mistrza Polski, Lecha Poznań. Podopieczni trenera Jakoba Poulsena, mimo porażki w pierwszym meczu 1:4, nie złożyli broni i po dogrywce pokonali "Kolejorza" na wyjeździe w takich samych rozmiarach. O ostatecznym awansie zdecydowały rzuty karne, w których lepszy okazał się zespół z Aarhus.

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Ich najbliższym rywalem będzie Sabah Baku, w którego barwach na co dzień występuje Tymoteusz Puchacz. Zespół z Azerbejdżanu w poprzedniej fazie wyeliminował drużynę innego Polaka (Piotra Parzyszka) - fińskie KuPS Kuopio, wygrywając w dwumeczu 1:0 oraz 2:0.

Tym samym "Sowy" po raz pierwszy w historii klubu zapewniły sobie awans do głównej fazy europejskich pucharów. Nawet w przypadku porażek w pozostałych dwumeczach, drużyna z Baku (podobnie jak Aarhus) ma zagwarantowany udział co najmniej w Lidze Konferencji UEFA.

Gdzie obejrzeć mecz Aarhus GF - Sabah Baku w eliminacjach LM?

Starcie trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Aarhus GF a Sabahem Baku odbędzie się w środę, 5 sierpnia. Początek meczu zaplanowano na godzinę 18:30. Transmisja w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport