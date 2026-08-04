Zabrzanie zaczęli rywalizację w europejskich pucharach od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tam przegrali po wyrównanym dwumeczu z Fenerbahce (0:1, 1:1). To oznacza, że "spadli" do kwalifikacji do Ligi Europy.



W trzeciej rundzie ich rywalem będzie węgierski Ferencvaros, który wyeliminował w poprzedniej fazie holenderskie Twente (2:1, 2:2).



Zwycięzca dwumeczu zmierzy się w czwartej rundzie z tureckim Trabzonsporem. Z kolei pokonany "spadnie" do Ligi Konferencji, gdzie czekać już będzie francuskie AS Monaco.

Ferencvaros - Górnik Zabrze. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Ferencvaros - Górnik Zabrze, przekonamy się w środowy wieczór. Wtedy wynik meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze pojawi się w tekście.

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