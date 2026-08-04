Po pokonaniu Marcosa Girona w swoim pierwszym spotkaniu w Montrealu, w drugiej rundzie kanadyjskiego turnieju rangi ATP 1000 Hubert Hurkacz zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Co ciekawe, choć obaj tenisiści mają już po 29 lat, w cyklu ATP Tour zagrają ze sobą dopiero po raz pierwszy.

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Dla Hurkacza spotkanie przeciwko Gironowi było pierwszym występem od tegorocznego Wimbledonu. Polski zawodnik perfekcyjny bilans w starciach z Amerykaninem i w piątym meczu przeciwko niemu odniósł piąte zwycięstwo. Wygrał w trzech setach - 7:5, 4:6, 6:2.

Z kolei Tabilo, który zajmuje obecnie znacznie wyższe miejsce na światowej liście niż wrocławianin (26., Hurkacz jest 72.), w pierwszej rundzie miał wolny los.

Tenisista z Chile jest rówieśnikiem Polaka. Obaj zawodnicy mają po 29 lat i obaj są obecni w tourze już od wielu sezonów. Jednak przeciwko sobie nie zagrali w cyklu ATP jeszcze nigdy.

Tabilo dwukrotnie grał za to w tym roku z innym polskim graczem - Kamilem Majchrzakiem. Do obu tych spotkań doszło w turniejach wielkoszlemowych. W pierwszej rundzie Roland Garros lepszy był Chilijczyk. Majchrzak wziął rewanż miesiąc później w meczu pierwszej rundy Wimbledonu.

W część sezonu rozgrywaną na twardych kortach Tabilo wszedł bardzo dobrze. W turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie dotarł do półfinału, pokonując po drodze m.in. zawodnika z czołowej dziesiątki rankingu Bena Sheltona. Walkę o finał przegrał z Hiszpanem Rafaelem Jodarem.

Hubert Hurkacz - Alejandro Tabilo. Kiedy jest mecz? O której godzinie ATP Montreal?

Kiedy jest mecz Hurkacz - Tabilo? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Hurkacz - Tabilo prawdopodobnie odbędzie się w środę 5 sierpnia lub czwartek 6 sierpnia. Organizatorzy nie podali jeszcze, o której godzinie zagra Hurkacz.

GW, Polsat Sport