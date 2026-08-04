Hurkacz - Giron. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Hurkacz - Giron w ATP Montreal?

Tenis

Hubert Hurkacz - Marcos Giron to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Montrealu. Kto wygrał mecz Hurkacz - Giron? Jaki był wynik meczu Hurkacz - Giron?

Hubert Hurkacz podczas meczu tenisowego, trzymający rakietę.
fot. PAP
Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz wraca do gry po Wimbledonie. Polak w Londynie dotarł do czwartej rundy, jednak mecz na tym etapie musiał skreczować z powodu kontuzji. Wrocławianin doznał naciągnięcia mięśnia skośnego brzucha i od tamtej pory pauzował.

 

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Teraz Hurkacz rozpoczyna US Swing, cykl turniejów podprowadzających do ostatniego Wielkiego Szlema w sezonie - US Open. Na początek Polak startuje w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Montrealu.

 

Przeciwnikiem Hurkacza w pierwszej rundzie jest Marcos Giron. Amerykanin przebrnął w Kanadzie jednostopniowe kwalifikacje, gdzie pokonał w trzech partiach Hiszpana Pablo Llamasa Ruiza.

Hurkacz - Giron. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Hurkacz - Giron poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Giron, poinformujemy po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport
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ATP Montreal: Hurkacz vs Marcos Giron. Hubert wygra?
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