Hurkacz - Giron. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Hurkacz - Giron w ATP Montreal?

Hubert Hurkacz wraca do gry po Wimbledonie. Polak w Londynie dotarł do czwartej rundy, jednak mecz na tym etapie musiał skreczować z powodu kontuzji. Wrocławianin doznał naciągnięcia mięśnia skośnego brzucha i od tamtej pory pauzował.

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Teraz Hurkacz rozpoczyna US Swing, cykl turniejów podprowadzających do ostatniego Wielkiego Szlema w sezonie - US Open. Na początek Polak startuje w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Montrealu.

Przeciwnikiem Hurkacza w pierwszej rundzie jest Marcos Giron. Amerykanin przebrnął w Kanadzie jednostopniowe kwalifikacje, gdzie pokonał w trzech partiach Hiszpana Pablo Llamasa Ruiza.

Hurkacz - Giron. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Hurkacz - Giron poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Giron, poinformujemy po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport