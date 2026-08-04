Jest decyzja w sprawie gry Rosji na siatkarskich MŚ 2027 w Polsce! Oficjalny komunikat

Przypomnijmy - na początku lipca Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO), która obowiązywała od 12 października 2023 roku.

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Niedługo potem reprezentacja Rosji siatkarzy wróciła na trzecie miejsce w rankingu FIVB. "Sborna" zachowała bowiem punkty rankingowe, które zdobyła przed zawieszeniem.

- Decyzja o przywróceniu punktów rankingowych jest kuriozalna, bo wychodzi na to, że lepiej było nie grać przez cztery lata i awansować w rankingu niż rozgrywać poszczególne turnieje i walczyć o te punkty, aby przystępować do tych najważniejszych turniejów. Dla mnie to przedziwna decyzja - skomentował wówczas prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski.

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Natychmiast rozpoczęła się dyskusja na temat tego, co z grą reprezentacji Rosji na arenie międzynarodowej. W przyszłym roku Polska zorganizuje bowiem MŚ siatkarzy.



- Moim zdaniem nie powinniśmy Rosjan wpuścić. Nawet, gdyby miano nam zabrać te mistrzostwa, chociaż mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że do tego czasu federacja ochłonie, skoro MKOl wydał wytyczne, że to federacja decyduje. Nie wyobrażam sobie startu Rosjan na mistrzostwach w polskich miastach - powiedział w połowie lipca dziennikarz-publicysta Andrzej Person w "Magazynie Polskiego Sportu".

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Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej wydała właśnie w tej sprawie komunikat. Jak się okazało, Rosja nie zagra na turnieju w Polsce."Rosyjska Federacja Siatkówki oficjalnie powiadomiła FIVB, że dobrowolnie zdecydowała się nie brać udziału w Mistrzostwach Świata Mężczyzn FIVB 2027" - czytamy w komunikacie.

FIVB kontynuuje również, we współpracy z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym, Volleyball Canada, USA Volleyball oraz innymi właściwymi interesariuszami, analizę możliwości udziału reprezentacji Rosji kobiet w MŚ 2027.



Zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu, siatkarze i siatkarki z Rosji zagrają natomiast w przyszłorocznej Lidze Narodów. Kilka dni temu polscy siatkarze wygrali te rozgrywki, pokonując w finale USA po pięciosetowym starciu.

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn odbędą się we wrześniu przyszłego roku. 32 reprezentacje będą rywalizować w pięciu miastach: Olsztynie, Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Krakowie.

Decyzja o zawieszeniu Rosji została podjęta w związku z agresją tego kraju na Ukrainę w 2022 roku.

BS, Polsat Sport