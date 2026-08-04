Karol Kłos podjął decyzję w sprawie przyszłości! Co z kontraktem Polaka?

Siatkówka

Karol Kłos to jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w polskiej siatkówce. Mistrz świata z 2014 roku podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości i zdecydował się przedłużyć kontrakt z PGE Projektem Warszawa.

Siatkarz Karol Kłos w białej koszulce z numerem 6 unosi ręce nad głowę.
fot. Cyfrasport
Karol Kłos zostaje w PGE Projekt Warszawa

Kłos broni barw Projektu od 2025 roku. Z zespołem wywalczył brązowy medal PlusLigi i czwarte miejsce w Lidze Mistrzów. 

 

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Jak się okazuje, w kolejnym sezonie środkowy będzie miał szansę na zwiększenie swojego dorobku w barwach stołecznego zespołu. 

 

"Historia nie tworzy się sama. Karol Kłos zostaje z nami" - napisano w mediach społecznościowych PGE Projektu Warszawa.

 

Kłos karierę rozpoczynał w KS Metro Warszawa. Później grał także w Legii Warszawa, AZS Politechnice Warszawa, PGE Skrze Bełchatów oraz Asseco Resovii Rzeszów. 

 

36-latek jest trzykrotnym mistrzem Polski, trzykrotnym zwycięzcą Pucharu Polski i czterokrotnym triumfatorem Superpucharu. Z reprezentacją sięgnął po mistrzostwo (2014) i wicemistrzostwo (2022) świata, mistrzostwo Europy (2023) oraz triumf w Lidze Narodów (2023).

 

KP, Polsat Sport
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KAROL KŁOSPGE PROJEKT WARSZAWASIATKÓWKATAURON LIGA
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PGE Projekt Warszawa
Karol Kłos
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