Karol Kłos podjął decyzję w sprawie przyszłości! Co z kontraktem Polaka?

Kłos broni barw Projektu od 2025 roku. Z zespołem wywalczył brązowy medal PlusLigi i czwarte miejsce w Lidze Mistrzów.

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Jak się okazuje, w kolejnym sezonie środkowy będzie miał szansę na zwiększenie swojego dorobku w barwach stołecznego zespołu.

"Historia nie tworzy się sama. Karol Kłos zostaje z nami" - napisano w mediach społecznościowych PGE Projektu Warszawa.

Kłos karierę rozpoczynał w KS Metro Warszawa. Później grał także w Legii Warszawa, AZS Politechnice Warszawa, PGE Skrze Bełchatów oraz Asseco Resovii Rzeszów.

36-latek jest trzykrotnym mistrzem Polski, trzykrotnym zwycięzcą Pucharu Polski i czterokrotnym triumfatorem Superpucharu. Z reprezentacją sięgnął po mistrzostwo (2014) i wicemistrzostwo (2022) świata, mistrzostwo Europy (2023) oraz triumf w Lidze Narodów (2023).

Tak zmieniał się Karol Kłos Zobacz galerię

KP, Polsat Sport