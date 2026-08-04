Karol Kłos podjął decyzję w sprawie przyszłości! Co z kontraktem Polaka?
Karol Kłos to jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w polskiej siatkówce. Mistrz świata z 2014 roku podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości i zdecydował się przedłużyć kontrakt z PGE Projektem Warszawa.
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Kłos broni barw Projektu od 2025 roku. Z zespołem wywalczył brązowy medal PlusLigi i czwarte miejsce w Lidze Mistrzów.
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Jak się okazuje, w kolejnym sezonie środkowy będzie miał szansę na zwiększenie swojego dorobku w barwach stołecznego zespołu.
"Historia nie tworzy się sama. Karol Kłos zostaje z nami" - napisano w mediach społecznościowych PGE Projektu Warszawa.
Kłos karierę rozpoczynał w KS Metro Warszawa. Później grał także w Legii Warszawa, AZS Politechnice Warszawa, PGE Skrze Bełchatów oraz Asseco Resovii Rzeszów.
36-latek jest trzykrotnym mistrzem Polski, trzykrotnym zwycięzcą Pucharu Polski i czterokrotnym triumfatorem Superpucharu. Z reprezentacją sięgnął po mistrzostwo (2014) i wicemistrzostwo (2022) świata, mistrzostwo Europy (2023) oraz triumf w Lidze Narodów (2023).
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