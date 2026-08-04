Kiedy jest kolejny mecz polskich siatkarzy? Kiedy i z kim grają Polacy?

Reprezentanci Polski pod wodzą Nikoli Grbicia w turnieju finałowym w Ningbo odnieśli trzy zwycięstwa i trzeci raz w historii zdobyli złoty medal Ligi Narodów.

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Po powrocie z Azji biało-czerwonych czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu.

Nie oznacza to, że na mecze Polaków kibice będą musieli czekać aż miesiąc. Pod koniec sierpnia wicemistrzowie olimpijscy wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym rozegrają trzy spotkania z wyjątkowo mocnymi rywalami: Słowenią, USA i Francją. Pierwsze starcie - ze Słowenią - rozpocznie się 28 sierpnia o godzinie 20:30.

To jednak nie wszystko. 5 września, tuż przed wylotem do Bułgarii na ME, polscy siatkarze rozegrają w Gdańsku mecz towarzyski z Finlandią.

Od 9 września Polacy rywalizować będą w ME. W fazie grupowej w Sofii czeka ich pięć meczów - kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i drużyną gospodarzy. Maksymalnie biało-czerwoni mogą rozegrać w czempionacie Starego Kontynentu dziewięć meczów.

Kalendarz meczów reprezentacji Polski siatkarzy można odnaleźć TUTAJ.

KP, Polsat Sport