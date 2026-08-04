Kiedy jest kolejny mecz polskich siatkarzy? Kiedy i z kim grają Polacy?

Siatkówka

Za siatkarzami reprezentacji Polski wyjątkowo udany turniej Ligi Narodów. Biało-czerwoni po niezwykle pasjonującym finale wywalczyli złote medale, broniąc tym samym tytułu wywalczonego przed rokiem. Kiedy jest kolejny mecz polskich siatkarzy? Kiedy i z kim gra reprezentacja Polski?

Drużyna siatkarzy w białych i czerwonych strojach świętuje zwycięstwo na boisku.
fot. FIVB
Siatkarze reprezentacji Polski świętują zdobycie złotego medalu Ligi Narodów

Reprezentanci Polski pod wodzą Nikoli Grbicia w turnieju finałowym w Ningbo odnieśli trzy zwycięstwa i trzeci raz w historii zdobyli złoty medal Ligi Narodów. 

 

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Po powrocie z Azji biało-czerwonych czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu.

 

Nie oznacza to, że na mecze Polaków kibice będą musieli czekać aż miesiąc. Pod koniec sierpnia wicemistrzowie olimpijscy wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym rozegrają trzy spotkania z wyjątkowo mocnymi rywalami: Słowenią, USA i Francją. Pierwsze starcie - ze Słowenią - rozpocznie się 28 sierpnia o godzinie 20:30.

 

To jednak nie wszystko. 5 września, tuż przed wylotem do Bułgarii na ME, polscy siatkarze rozegrają w Gdańsku mecz towarzyski z Finlandią.

 

Od 9 września Polacy rywalizować będą w ME. W fazie grupowej w Sofii czeka ich pięć meczów - kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i drużyną gospodarzy. Maksymalnie biało-czerwoni mogą rozegrać w czempionacie Starego Kontynentu dziewięć meczów.

 

Kalendarz meczów reprezentacji Polski siatkarzy można odnaleźć TUTAJ

KP, Polsat Sport
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INNEME MĘŻCZYZNMEMORIAŁ HUBERTA JERZEGO WAGNERAREPREEZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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