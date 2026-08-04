Kolejny doświadczony piłkarz odszedł z Barcelony! Zmienia ligę

„Pracowaliśmy nad jego sprowadzeniem od jakiegoś czasu, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że podpisał kontrakt i może teraz zacząć grać” – ogłosił Jordi Cruyff, dyrektor techniczny Ajaksu, a w przeszłości dyrektor sportowy FC Barcelona.

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Ter Stegen z racji kłopotów zdrowotnych stracił miejsce w wyjściowym składzie Barcelony. Z powodu jego poważnej kontuzji w październiku 2024 ze „sportowej emerytury” ściągnięto Wojciecha Szczęsnego, a przed rokiem golkiperem numer jeden został Hiszpan Joan Garcia. Niemiec najpierw leczył kolejny uraz, a następnie - w zimie - został wypożyczony do Girony, która ostatecznie spadła z hiszpańskiej ekstraklasy.

Bramkarz jednak już w drugim występie w Gironie nabawił się kolejnej kontuzji, która ostatecznie wykluczyła go z udziału w mistrzostwach świata. Ter Stegena, który w reprezentacji kraju rozegrał 44 mecze, wiąże kontrakt z Barceloną do 2028 roku.

„W Ajaxie będzie teraz starał się odzyskać znakomitą formę, którą tak często prezentował w Barcelonie” – zaznaczył hiszpański klub w komunikacie.

BS, PAP