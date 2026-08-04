Koniec turnieju dla Polaka. Przegrał z niespełna 40-letnią legendą

Tenis

Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Montrealu. Polski tenisista przegrał ze zbliżającym się do końca kariery 39-letnim Francuzem Gaelem Monfilsem 4:6, 4:6.

Tenisista Kamil Majchrzak podczas uderzenia piłki rakietą na korcie.
fot. AFP
Kamil Majchrzak przegrał z Gaelem Monfilsem

Deszcz zawodnikom uczestniczącym w męskiej odsłonie kanadyjskiego Rogers Cup dał się we znaki także w poniedziałek. Z tego powodu w programie było spore opóźnienie, a niektóre mecze, jak Huberta Hurkacza z Amerykaninem Marcosem Gironem, przeniesiono na wtorek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pokonała Świątek, a później odmówiła wspólnej gry z Williams

 

Zajmujący 67. miejsce w światowym rankingu Majchrzak i 347. w tym zestawieniu Monfils, który po tym sezonie zakończy karierę, wyszli na kort po godzinie 22 czasu miejscowego. Zbliżający się do 40. urodzin Francuz lepiej poradził sobie w wilgotnych warunkach, lepiej serwował, miał lepszy stosunek uderzeń wygrywających do niewymuszonych błędów.

 

W drugiej partii mąż ukraińskiej tenisistki Eliny Switoliny prowadził już 5:2, ale wtedy nastąpił krótki zryw Polaka, jednak rywal w następnym gemie przy własnym serwisie „zamknął” mecz tuż przed północą w Montrealu.

 

 

Był to pierwszy mecz Monfilsa od majowego French Open, a pierwszy wygrany od kwietniowego „tysięcznika” w Monte Carlo.

 

30-letni Piotrkowianin z kolei przed tygodniem odpadł w 2. rundzie w Waszyngtonie.

 

Gael Monfils (Francja) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:4, 6:4. 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
GAEL MONFILSKAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Nie jestem na tym poziomie, na którym chciałabym być
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 