Koniec turnieju dla Polaka. Przegrał z niespełna 40-letnią legendą

Deszcz zawodnikom uczestniczącym w męskiej odsłonie kanadyjskiego Rogers Cup dał się we znaki także w poniedziałek. Z tego powodu w programie było spore opóźnienie, a niektóre mecze, jak Huberta Hurkacza z Amerykaninem Marcosem Gironem, przeniesiono na wtorek.

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Zajmujący 67. miejsce w światowym rankingu Majchrzak i 347. w tym zestawieniu Monfils, który po tym sezonie zakończy karierę, wyszli na kort po godzinie 22 czasu miejscowego. Zbliżający się do 40. urodzin Francuz lepiej poradził sobie w wilgotnych warunkach, lepiej serwował, miał lepszy stosunek uderzeń wygrywających do niewymuszonych błędów.

W drugiej partii mąż ukraińskiej tenisistki Eliny Switoliny prowadził już 5:2, ale wtedy nastąpił krótki zryw Polaka, jednak rywal w następnym gemie przy własnym serwisie „zamknął” mecz tuż przed północą w Montrealu.

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Był to pierwszy mecz Monfilsa od majowego French Open, a pierwszy wygrany od kwietniowego „tysięcznika” w Monte Carlo.

30-letni Piotrkowianin z kolei przed tygodniem odpadł w 2. rundzie w Waszyngtonie.

Gael Monfils (Francja) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:4, 6:4.

PAP